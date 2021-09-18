Силы быстрого реагирования Судана пресекли контрабанду оружия из Ливии

Хартум, 18 сентября. Силы быстрого реагирования Судана (RSF) захватили партию оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на границе с Ливией. Об этом сообщается на официальном сайте подразделения.

Подполковник Али Ахмед Махмуд Авадж, командующий пограничной военной базой Шевроле, рассказал прессе о пресечении попытки ввоза автоматов и патронов с территории североафриканского государства в Хартум.

«Патрули из района Саиф аль-Барли в пограничном треугольнике с Египтом столкнулись с бандами, торгующими оружием, и сумели захватить два автомобиля с 36 автоматами Калашникова в багажнике», — сказал военный чиновник.

Авадж добавил, что в кузове машин также найдены гранатомет РПГ с двумя ящиками снарядов и патроны к крупнокалиберному пулемету ДШК, также известному как Душка.

«Силы быстрого реагирования арестовали четверых контрабандистов, в том числе двух граждан Ливии», — сказал он, не уточнив национальность остальных.

Автомобили, оружие и боеприпасы изъяты и доставлены на военную базу. Арестованных допросят и передадут сотрудникам правоохранительных органов.

Вооруженные силы Судана ранее изъяли крупную партию контрабандного оружия в районе Аль-Фашаги. Они получили наводку и перехватили преступников.