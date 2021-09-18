МОМ заявила об исчезновении 18 тысяч мигрантов в Ливии

Триполи, 18 сентября. Пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли выразила озабоченность в связи с исчезновением на ливийской территории нескольких тысяч беженцев, направлявшихся в Европу.

Представитель ведомства рассказала, что нелегалов перехватывает в море береговая охрана североафриканского государства. Затем их доставляют обратно на запад Ливии. Только на этой неделе вернули около 800 нелегалов.

More than 800 migrants were intercepted this week and returned to #Libya by the coast guard and coastal security.



Of more than 24,000 people intercepted this year, roughly 6,000 are in arbitrary detention.



The majority are unaccounted for. pic.twitter.com/2NfM3KiJnR — Safa Msehli (@msehlisafa) September 17, 2021

Согласно данным МОМ, за 2021 год ливийские силовики помешали добраться до ЕС более 24 тысячам беженцев. Однако в центрах содержания официально зарегистрировано только порядка шести тысяч. Судьба и местонахождение остальных до сих пор неизвестны.

«Есть опасения, что многие из них попали в руки преступных группировок и торговцев людьми», — заявила Сафа Мсехли.

В организации говорят, что около 18 тысяч таких мигрантов находятся в Ливии. Их официально считают пропавшими без вести.

МОМ не исключает, что нелегалов содержат в секретных тюрьмах вооруженных формирований. Родственников заключенных шантажируют и требуют выкуп за освобождение.

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) в четверг, 16 сентября, сообщило, что с начала 2021 года через Ливию в ЕС проникло более 19 тысяч мигрантов. Страна остается основным перевалочным пунктом для африканских беженцев.