МОМ заявила об исчезновении 18 тысяч мигрантов в Ливии

Триполи, 18 сентября. Пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Сафа Мсехли выразила озабоченность в связи с исчезновением на ливийской территории нескольких тысяч беженцев, направлявшихся в Европу.

Представитель ведомства рассказала, что нелегалов перехватывает в море береговая охрана североафриканского государства. Затем их доставляют обратно на запад Ливии. Только на этой неделе вернули около 800 нелегалов.

More than 800 migrants were intercepted this week and returned to #Libya by the coast guard and coastal security.



Of more than 24,000 people intercepted this year, roughly 6,000 are in arbitrary detention.



The majority are unaccounted for. pic.twitter.com/2NfM3KiJnR