США сокращают численность военного контингента на двух базах в Ираке

Багдад, 18 сентября. США сократят контингент на двух военных базах в Ираке к концу сентября этого года. Решение было принято в ходе заседания совместного комитета 16 сентября, где также рассматривались вопросы перевода подразделений американских войск на положение инструкторов и советников. Делегации на переговорах возглавляли заместитель командующего ВС Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир аш-Шаммари и глава коалиционных сил генерал-майор Джон Бреннан.

Согласно достигнутому соглашению, сокращение затронет базы в провинции Анбар и неподалеку от города Эрбиль в Иракском Курдистане. Оставшиеся незначительное число военнослужащие будут обучать подразделения национальных ВС республики, а также оказывать помощь в разведке и планировании операций. Порядок перевода войск США на «небоевое» положение планируется разработать в ходе дальнейших заседаний. Стороны переговоров при этом подтвердили, что присутствие иностранного военного контингента в республике обосновано приглашением иракского правительства.

Washington, Baghdad agree to reduce US troops in Iraq https://t.co/z6VwDBci8t via @middleeastmnt — David Soiza (@SoizaDavid) September 18, 2021

Предварительная договоренность о выводе зарубежных войск была достигнута в июле во время визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Согласно плану, этот процесс должен был завершиться к 31 декабря текущего года.

На данный момент на территории республики находятся 2500 американских солдат и около 3000 военнослужащих других стран. Они были введены в Ирак в начале двухтысячных во время вторжения США и их союзников для свержения режима Саддама Хусейна, а впоследствии принимали участие в борьбе с террористами «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Why was the Afghanistan withdrawal way more chaotic than the Iraq withdrawal? Find out belowhttps://t.co/42Rt87o7vL via @dailycaller — Sebastian Hughes (@ooghes) September 17, 2021

Несмотря на требования значительной части иракского населения о снижении численности коалиционных войск, многие эксперты опасаются повторения ситуации в Афганистане, который перешел под контроль движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) еще до того, как последние американские солдаты полностью покинули страну. В пользу этих опасений говорят участившиеся в последнее время теракты и нападения спящих ячеек ИГ, которые до сих пор имеют сторонников среди населения и могут мобилизовать свои силы после ухода США и их союзников. Поскольку американцы не вкладывались в реальное развитие иракских войск, их боеспособность остается под большим вопросом.

"US kills Iran general Qassem Suleimani in strike ordered by Trump | Iraq | The Guardian" https://t.co/ie24zCeXKL — InDogecoinWeTrust (@BrianSy43389314) September 17, 2021

Решение о выводе иностранных войск из Ирака было принято после резкой эскалации напряженности в стране из-за убийства иранского высокопоставленного командующего Касема Сулеймани в результате атаки ВВС США по аэропорту Багдада 3 января 2020 года. Это вызвало резкий протест как со стороны поддерживаемого Тегераном иракского шиитского ополчения «Хашд Шааби», один из лидеров которого погиб в ходе авиационного удара, так и иракского правительства, потребовавшего вывода коалиционных сил. После этого Иран совершил пуски баллистических ракет по двум американским базам в Ираке, а союзные ему формирования активизировали атаки на места базирования иностранных войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.