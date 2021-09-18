Имя нового тренера сборной России по баскетболу станет известно через месяц

Москва, 18 сентября. Российская федерация баскетбола (РФБ) определится с кандидатурой нового тренера мужской национальной команды в течение ближайшего месяца.

Президент РФБ Андрей Кириленко сообщил, что через месяц руководство организации назовет имя нового главного тренера сборной России. Он рассказал журналистам РИА Новости, что на эту должность претендуют и наставники из-за рубежа.

«Шорт-лист тренеров есть, в него входят как российские, так и иностранные специалисты», — заявил Кириленко.

В сентябре пост главного тренера сборной России по баскетболу покинул Сергей Базаревич. Под его руководством национальная команда заняла третье место на групповом этапе отборочного турнира и не смогла квалифицироваться на ОИ-2020 в Токио.

Ранее экс-тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал причину неудачного выступления клубов РПЛ в еврокубках. В трех матчах стартового тура группового этапа ЛЧ и ЛЕ команды набрали одно очко.