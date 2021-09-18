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Владельцы торговой сети Walmart возглавили рейтинг богатейших семей мира

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 18:03
Экономика
Владельцы торговой сети Walmart возглавили рейтинг богатейших семей мира
flickr.com  /  @Random Retail

Лондон, 18 сентября. Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира. На первой строчке оказались владельцы крупнейшей сети оптовой и розничной торговли Walmart — семья Уолтон.

По данным агентства, их предполагаемое состояние оценивается в 238,2 млрд долларов. Сеть Walmart была основана в 1962 году. Сейчас она включает более 10 тысяч магазинов по всему миру, а годовая выручка компании превышает 559 млрд долларов. Семья Уолтон владеет 48% акций сети, пишет РИА Новости.

Второе место с 142 млрд долларов в рейтинге заняла семья Марс, которая занимается производством продуктов Mars. Третьей стала семья Кох, владеющая американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues. Ее состояние оценили в 124,4 милларда долларов.

Руководство Всемирного банка объявило об отказе публиковать ежегодный рейтинг Doing Business, посвященный оценке условий ведения бизнеса в разных странах мира.

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