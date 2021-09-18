Диана Гурцкая оценила избирательные участки на предмет доступности для инвалидов

Москва, 18 сентября. Член Общественной палаты РФ, известная певица Диана Гурцкая считает, что выборы в России стали более доступными для инвалидов и маломобильных граждан.

Ситуационный центр Общественной палаты РФ провел заседание по вопросу обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения во время выборов. В брифинге приняла участие и заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Она отметила, что на текущих выборах в Государственную думу 91% помещений, в которых располагаются избирательные участки, соответствуют главным критериям доступности.

По словам певицы, федеральные и региональные власти организовали для граждан с ограниченными возможностями все условия, чтобы они могли беспрепятственно принять участие в выборах. Практически все помещения для голосования находятся на первом этаже, подчеркнула Гурцкая.

Отдать свой голос на думских выборах могут и пациенты с COVID-19. Во многих регионах власти организовали специальные участки голосования для граждан, заболевших коронавирусом. Помимо наблюдательной комиссии на пунктах постоянно дежурят врачи и медсестры.