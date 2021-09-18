Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 18:57
18:56
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати воссоединился в Москве с новой девушкой Сашей Дони
18:55
Политика
Политолог Баширов перечислил факторы повышенного интереса россиян к выборам в Госдуму
18:51
Спорт
Миллиардер Богуславский вспомнил, как хотел купить «Спартак» у Федуна
18:50
Политика
Захарова: закон об иноагентах в России не отменят
18:50
Происшествия
ФАН публикует фото упавшего в ХМАО самолета с бизнесменом и его женой на борту
18:45
Общество
Водянова вышла на прогулку с собакой в белых брюках с цветочным принтом
18:44
Весь мир
Израиль потратил 30 млн долларов на поиск бежавших из тюрьмы «Гильбоа» палестинцев
18:42
Весь мир
Всемирный банк поможет властям ЦАР повысить уровень жизни населения
18:41
Политика
Общественник Душан Петрович предложил внедрить в Сербии аналог российской системы ДЭГ
18:40
Весь мир
СМИ ЦАР инициировали судебное разбирательство в отношении издания Corbeau news
Все новости

Победители Паралимпийских игр в Токио проголосовали на выборах в Дзержинске

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 18:15
Спорт
Победители Паралимпийских игр в Токио проголосовали на выборах в Дзержинске
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Дзержинск, 18 сентября. Триумфаторы летних Паралимпийских игр в Токио Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин поучаствовали в выборах.

Двукратный чемпион токийской Паралимпиады Дмитрий Сафронов 18 сентября проголосовал на выборах в своей родной школе в Дзержинске. Легкоатлет подчеркнул, что постоянно принимает участие в избирательном процессе. Сафронов назвал участие в выборах «долгом» каждого россиянина.

На избирательный участок в Дзержинске пришел и еще один победитель Паралимпиады в Токио, Андрей Вдовин, который взял золото в забеге на 400 метров. Обладатель мирового рекорда в этой дисциплине заметил, что участвовать в выборах важно «для развития страны» и ее будущего.

Выборы различного уровня проходят в России с 17 по 19 сентября. Граждане государства выбирают депутатов Госдумы VIII созыва, а также глав девяти регионов.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Победители Паралимпийских игр в Токио проголосовали на выборах в Дзержинске
выборы паралимпийцы голосование вдовин сафронов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru