Победители Паралимпийских игр в Токио проголосовали на выборах в Дзержинске

Дзержинск, 18 сентября. Триумфаторы летних Паралимпийских игр в Токио Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин поучаствовали в выборах.

Двукратный чемпион токийской Паралимпиады Дмитрий Сафронов 18 сентября проголосовал на выборах в своей родной школе в Дзержинске. Легкоатлет подчеркнул, что постоянно принимает участие в избирательном процессе. Сафронов назвал участие в выборах «долгом» каждого россиянина.

На избирательный участок в Дзержинске пришел и еще один победитель Паралимпиады в Токио, Андрей Вдовин, который взял золото в забеге на 400 метров. Обладатель мирового рекорда в этой дисциплине заметил, что участвовать в выборах важно «для развития страны» и ее будущего.

Выборы различного уровня проходят в России с 17 по 19 сентября. Граждане государства выбирают депутатов Госдумы VIII созыва, а также глав девяти регионов.