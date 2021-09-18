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Водянова вышла на прогулку с собакой в белых брюках с цветочным принтом
Общество
Водянова вышла на прогулку с собакой в белых брюках с цветочным принтом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Париж, 18 сентября. Наталья Водянова является одной из самых известных моделей в мире. Не так давно она переехала жить в Париж, где у нее есть огромный особняк. Ее муж — миллиардер Антуан Арно. В семье растут двое сыновей — Максим и Роман. От прошлых отношений у девушки остались еще трое наследников: Нева, Лукас и Виктор. Не так давно модель ненадолго возвращалась в Россию, где прекрасно провела время с друзьями, пишет Teleprogramma.pro.

Но теперь Наталья снова в Париже и делится кадрами оттуда. Она опубликовала несколько фотографий с прогулки с собакой. Модель надела шорты-бермуды и изящно прошлась по улицам французской столицы.

Уже к вечеру модель посетила мероприятие, которое состоялось в доме, из которого открывается красивый вид на город и Эйфелеву башню. На этот раз многодетной маме удалось подчеркнуть достоинства своей фигуры. Получилось у нее это благодаря блузке из шифона и белым брюкам с цветочным принтом. Сфотографировалась Водянова вместе с подругой на фоне заката.

Подписчики звезды не скрывали восхищения от того, в какой форме находится 39-летняя модель.

По мнению многих фанатов, у нее точеные формы. Другим же понравился ее наряд.

«Боже! Какие красивые брюки», «Очень красивая, возраст вообще не меняется — 18 лет», «Какая у вас тонкая талия», «Париж в сумерках просто волшебный», «Наталья, у вас просто фигура, как у юной барышни», «Такая вы парижанка в этом образе», «Наталья, вы очаровательная», «Просто шикарно все», — прокомментировали снимки подписчики.

Ранее сообщалось, как Водянова продемонстрировала поклонникам острые коленки и ураган на голове.

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париж водянова модель прогулка
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