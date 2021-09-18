Аналитики The Sun назвали секретную российскую ракету угрозой для американских спутников

Лондон, 18 сентября. Сверхсекретная ракета российского производства поставила под угрозу все спутники, принадлежащие США и их партнерам, считают британские журналисты.

Российские специалисты испытали на полигоне Сары-Шаган, расположенном на территории Казахстана, новейшую отечественную противоракету. Журналисты издания из Великобритании The Sun, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на тестирование сверхсекретного боеприпаса, способного обезопасить Россию не только от воздушных, но и от космических угроз.

«Россия запускает новую сверхсекретную ракету — «убийцу спутников», которая может поражать западные цели в космосе», — считают аналитики.

Главную угрозу новая российская ракета несет для американских орбитальных аппаратов, уверены авторы материала. По их словам, эта космическая опасность более чем реальна, причем она постоянно возрастает. Они подчеркнули, что Москва не раскрывает никаких подробностей о боеприпасе, держа в секрете его характеристики. Аналитики также сослались на заявление генерала Космических сил США Джона Рэймонда, сделанное еще в прошлом году, согласно которому Россия обладает средствами, способными уничтожить американские спутники.

Военные из РФ испытали секретный образец сразу после того, как крупнейшие в истории Армейские международные игры подошли к концу, обратили внимание авторы публикации. По их словам, впечатляющее состязание было настоящим «безумием» из-за своих невероятных масштабов, затронувших четыре театра военных действий.

Ранее журналисты другого британского издания — Daily Express, рассказали о тестовом запуске американской противоракеты на базе ВВС США в штате Калифорния. По их мнению, при помощи испытаний Вашингтон дал ответ Москве на стремительно возрастающую боевую мощь российской армии в Арктическом регионе, в котором Белый дом имеет собственные интересы.