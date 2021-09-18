Не пошел на выборы — штраф: петербургские эксперты удивили радикальными предложениями

Политтехнолог Андрей Таннер и президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», член общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Ходачек прокомментировали итоги первого дня голосования. Модератором дискуссии по традиции выступил политолог, член городской ОП Дмитрий Солонников. Круглый стол прошел в петербургском медиацентре «Выборы-2021». В ходе обсуждения эксперты удивили радикальными предложениями, как можно было бы уравнять шансы всех кандидатов.

Андрей Таннер отметил, что выборы начались в целом спокойно, такая тенденция может сохраниться, если, конечно, не произойдет чего-то из ряда вон выходящего.

«Пока без каких-то ярких событий и особых скандалов», — так политтехнолог оценил и предвыборный период, и начало голосования.

Он отметил, что никаких сюрпризов в первый день голосования ни в отношении явки, ни в отношении состава избирателей не наблюдалось.

«В основном это были бюджетники, кое-где — пенсионеры, то есть люди, которые хотели освободить себе выходные, — отметил он. — Нарушения, которые фиксируются, конечно, настораживают, но в целом первой день, по-моему, прошел так, как он и должен был пройти».

Федеральное агентство новостей /

Александр Ходачек обратил внимание на гораздо меньшее, чем в предыдущие годы, количество предвыборной рекламы, это касалось всех партий. Также член ОП Санкт-Петербурга отметил небольшое количество молодежи на участке, где он голосовал. Напомним, ранее один из экспертов посетовал, что отсутствие в городе онлайн-голосования отсекает от процесса волеизъявления большое количество молодых людей, которые в полном смысле слова живут в интернете.

В ходе дискуссии в очередной раз началось обсуждение волнующей многих темы голосования организованных групп. Обсуждая ее, эксперты в шутку поспорили, предложив или смириться, или принять совсем уж радикальные меры.

Например, Андрей Таннер предложил решение, которое наверняка уравняет права всех кандидатов.

«Нужно просто сделать голосование обязательным, чтобы все имеющие право голоса были обязаны это делать под угрозой большого штрафа», — предложил Таннер.

Эксперт отметил, что в некоторых странах такие законы существуют.

«Тогда бы проблема была решена, но недовольные все равно остались бы», — резюмировал он.

Политологи предрекли, что основная масса желающих проголосовать из тех, кто не сделал это в пятницу, придет на избирательные участки днем в субботу, но большая часть — в воскресенье.

«Опыт показывает, что поздно вечером голосующих уже очень мало», — отметил Ходачек.

Общую явку по Петербургу эксперты предрекают в 40%–46%.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Голосование на территории РФ завершится в 21:00 воскресенья, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.