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Полвека Анны Нетребко: путь к вершине славы
Общество

Федеральное агентство новостей вспоминает самые яркие моменты в карьере легендарной певицы.

Одна из самых знаменитых оперных певиц мира, Анна Нетребко родилась в 1971 году в Краснодаре в семье геолога и инженера. Уже в школе она раскрыла в себе вокальный талант, и стала солисткой ансамбля «Кубанская пионерия». В 1988 году девушка поступила в Ленинградское музыкальное училище, а спустя два года была принята в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Первый большой успех к Нетребко пришел в 1994 году, когда она дебютировала на сцене Мариинского театра, в составе которого активно гастролировала за рубежом. 

Выступления Анны Нетребко можно услышать в легендарных музыкальных залах, таких как нью-йоркский «Карнеги-холл» и лондонские «Барбикан-центр» и «Альберт-холл». В 2014 году певица исполнила олимпийский гимн на церемонии открытия зимних XXII Олимпийских игр в Сочи. В 2018-м оперная дива выступила на гала-концерте в честь закрытия «Кубка мира по футболу FIFA».

В 2007 году журнал TIME включил Нетребко в список 100 самых влиятельных людей мира, а спустя год ей присвоили звание Народной артистки России. В дискографии певицы более 20 музыкальных альбомов. Осенью этого года выйдет новый диск «Amata Dalle Tenebre» — сборник лучших арий из ее репертуара. Нетребко несколько раз исполняла роли в кинофильмах, сыграла главную героиню в фильме-опере Роберта Дорнхольма «Богема», и саму себя — в картине Гарри Маршалла «Дневники принцессы: Как стать королевой».

С юбилеем Анну Нетребко поздравили многие, в том числе президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится ее достижениями. 

«Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран. Россия гордится Вами как представительницей отечественной вокальной школы, снискавшей безусловное профессиональное признание, как уникальной певицей с мощным музыкальным даром, который Вы воплощаете в оперные шедевры, звучащие на знаменитых мировых сценах. И конечно, как открытым, обаятельным, доброжелательным человеком с жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией»,  — сказал глава государства.

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Все новости / Общество / Полвека Анны Нетребко: путь к вершине славы
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