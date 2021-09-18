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Американская компания HC Trading поставит 150 тысяч тонн угля на Украину
Экономика
Американская компания HC Trading поставит 150 тысяч тонн угля на Украину
pxhere.com

Киев, 18 сентября. Украинцы согласовали поставки двух крупных партий энергетического угля перед началом отопительного сезона.

О соответствующей договоренности объявила компания ДТЭК. Энергоресурс в объеме 150 тысяч тонн поставит компания из Соединенных Штатов Америки HC Trading.

«Ожидается, что уголь будет доставлен на Украину двумя судовыми партиями: первая — в декабре 2021, вторая в январе следующего года», — говорится в сообщении.

ДТЭК ранее уже импортировала топливо из Польши и Казахстана. Согласно подсчетам, Украине потребуется около 16 миллионов тонн угля, чтобы стабильно пережить надвигающуюся зиму.

Страна вынуждена приобретать дополнительные ресурсы для обеспечения энергетической безопасности из-за собственной русофобской политики. Ненависть к России привела украинцев в «газовый котел», пишет ФАН.

Недовольство Киева тем, что с запуском «Северного потока — 2» газотранспортная система Украины утратит свое значение в обеспечении Европы энергоносителями, прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его позицию приводит INFOX.

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украина сша уголь топливо энергетика поставки угля
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