Киев, 18 сентября. Украинцы согласовали поставки двух крупных партий энергетического угля перед началом отопительного сезона.

О соответствующей договоренности объявила компания ДТЭК. Энергоресурс в объеме 150 тысяч тонн поставит компания из Соединенных Штатов Америки HC Trading.

«Ожидается, что уголь будет доставлен на Украину двумя судовыми партиями: первая — в декабре 2021, вторая в январе следующего года», — говорится в сообщении.

ДТЭК ранее уже импортировала топливо из Польши и Казахстана. Согласно подсчетам, Украине потребуется около 16 миллионов тонн угля, чтобы стабильно пережить надвигающуюся зиму.

Страна вынуждена приобретать дополнительные ресурсы для обеспечения энергетической безопасности из-за собственной русофобской политики. Ненависть к России привела украинцев в «газовый котел», пишет ФАН.

Недовольство Киева тем, что с запуском «Северного потока — 2» газотранспортная система Украины утратит свое значение в обеспечении Европы энергоносителями, прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его позицию приводит INFOX.