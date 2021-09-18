Планы осенних учений Украины раскрыли главные страхи Киева

В генштабе Украины произошла утечка информации о предстоящих осенних маневрах «Объединенные усилия — 2021». Копии плана разлетелись по социальным сетям в считанные часы. Согласно документу, командование ВСУ собирается отражать мнимое нападение российской армии с севера и северо-востока Украины. Детали выяснял корреспондент ФАН.

Все действия ВСУ, согласно этому документу, делятся на три условные части: работа аппарата управления учениями, работа посредника и посреднического аппарата, действия тех, кто обучается.

Характерная особенность учений — решающая ставка украинских войск на силы стран НАТО, что, по мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Мураховского, не является чем-то неожиданным.

«Я думаю, что последние десять лет ни одни украинские учения не планировались без участия представителей НАТО. Сначала были наблюдатели, затем были какие-то подразделения, но все это ярко выраженная антироссийская игра. Они подгоняют себя под их стандарты и прячутся под юбку НАТО», — заявил Виктор Мураховский в комментарии ФАН.

Другой интересной деталью учений можно назвать, по сути, признание Украиной утраты контроля над некоторыми городами на юге страны. В документе четко прописано, что на вторые сутки учений командование с помощью посредников усложняет задачу обучающимся подразделениям ВСУ, имитируя мятеж пограничных войск в Бессарабии (Одесская область) и появление там вражеских сил.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Кроме того, генштаб Украины предусматривает появление на территории Харьковской и Луганской областей вооружения и ГСМ для поддержки «незаконных вооруженных формирований» — так в украинском генштабе называют вооруженные силы ЛДНР.



В документе также говорится о рассмотрении варианта, где в случае якобы наступления в Одесской области может произойти отказ украинских пограничных войск от выполнения прямых обязанностей. По факту генштабом признается, что Одесская область может выйти из-под контроля Киева в случае появления такой возможности.

В целом, судя по данным, которые указаны в документе, можно говорить, что Украина не собирается останавливаться на проведении подобных учений, а продолжит политику защиты от мнимого «нападения России».

Ранее в комментарии ФАН политолог Владимир Джаралла рассказал, как ведущая борьбу с «российской агрессией» Украина полностью убила свой военпром.