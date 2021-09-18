Инга Бурикова: Смотреть надо на программу кандидатов, а не на «прикольные фишки» агитации

В субботу, 18 сентября, в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прошел брифинг старшего научного сотрудника СПбГУ, кандидата психологических наук, политолога Инги Буриковой, во время которого обсуждался ход голосования на выборах-2021, а также предвыборные кампании кандидатов.

В нынешнем электоральном цикле кандидаты отличились незаурядной предвыборной кампанией. Практически все партии задействовали социальные сети и интернет. Избиратели увидели множество эпатажных агитационных видеороликов, которыми активно делились друг с другом, обсуждая чья агитка вышла «кринжовей». Оказалось, внимание людей сосредоточилось на хайповых роликах, нежели на содержании программ, предложенных кандидатами. Значит ли это, что и голоса избиратели начнут отдавать по принципу «чья агитация прикольней»? Старший научный сотрудник СПбГУ Инга Бурикова подтвердила, что хайповые видео находят отклик в определенных кругах избирателей. Однако это вовсе не значит, что политические фрики вырвутся вперед.

«Мы живем в новой политической реальности — хайп, популистские заявления и лозунги берут верх в определенных группах избирателей. К сожалению, от этого никуда не деться, это система ошибок, через которую нужно пройти. Другое дело — у нас достаточно умные граждане: кто-то может и поведется на такие «веселые» вещи, но кто-то не обратит на это внимание. Хорошо, что мы начали менять средства общения с избирателями, выходить в новые пространства — в соцсети. Контент подтянется. В какой-то момент люди, которые более серьезно настроены к политике, будут голосовать за тех кандидатов и те партии, которые будут предлагать интересную программу», — пояснила Бурикова.

Первоочередная цель этих роликов — вызов интереса со стороны потенциальных избирателей. Цель эта была достигнута. Бурикова выразила надежду, что люди все же будут голосовать исходя из предвыборных программ кандидатов, а не хайповости роликов, чтобы не пришлось потом в Думе или ЗакСе «расхлебывать последствия этого интереса». Поэтому в первую очередь нужно смотреть на программы кандидатов от политических партий, а уже потом на «прикольные фишки» предвыборной агитации.