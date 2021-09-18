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«Екатеринбургские останки» царской семьи признаны подлинными и ждут одобрения церкви

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 17:12
Общество
«Екатеринбургские останки» царской семьи признаны подлинными и ждут одобрения церкви
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 18 сентября. Подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи доказали последние экспертизы, но для признания Русской православной церковью требуется решение Архиерейского собора.

Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, для признания церковью с результатами экспертизы должны ознакомиться все архиереи РПЦ.

«Мы готовимся к Архиерейскому собору, который пройдет в середине ноября этого года. И на нем мы будем обсуждать вопрос подлинности «екатеринбургских останков», — заявил митрополит Илларион в эфире телеканала «Россия-24».

Как только архиереи изучат документы экспертизы, подлинность останков, найденных под Екатеринбургом, будет признана Русской православной церковью, добавил священнослужитель.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что божья помощь поможет избежать экологического кризиса. Он призвал верующих контролировать свои потребности.

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рпц царская семья екатеринбургские останки
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