Как голосуют в СИЗО: интересные подробности выборов-2021 в Петербурге

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов рассказал корреспонденту ФАН, как проходит голосование в петербургских СИЗО.

«Меня обычно спрашивают, приводят ли голосовать в наручниках, я отвечаю — в кандалах, да еще и с мешком на голове. На самом деле это, конечно, не так», — говорит член ОНК.

Он рассказал, что арестанты, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу, имеют избирательные права, а члены ОНК могут помочь им также в решении каких-то бытовых проблем, касающихся содержания в местах принудительного содержания.

Холодов рассказал, что заключенные, находящиеся в СИЗО, в абсолютном большинстве голосуют только по партийным спискам в Госдуму. По персоналиям они не могут голосовать, если не имеют постоянной регистрации там, где содержатся в заключении.

По словам собеседника ФАН, он в пятницу принимал участие в организации голосования в СИЗО №1 «Кресты».

«Интерес к выборам в СИЗО всегда очень большой, и всегда ходят слухи, что арестантов заставляют голосовать. На самом деле это не так: они постоянно сидят в камере, им просто скучно, а тут целый процесс», — говорит Холодов.

Кроме того, есть шанс получить лишнюю шариковую ручку, а это в тюрьме — ценность.

«Прогулялся по коридору, может, знакомого встретил. Пришел на участок, а вдруг там наблюдательница какая-то симпатичная, опять же приятные эмоции», — говорит член ОП.

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По словам Холодова, отказываются голосовать в очень редких случаях, это, скорее, исключение.

«Это для нас в походе на избирательный участок — ничего особенного, а для них — это целое микроприключение», — говорит он.

На вопрос, за кого обычно голосуют арестанты, Холодов ответил, что если раньше часто голосовали, как говорится, «по приколу» за одну из партий, то сейчас разброс очень большой.

«Кого лучше знают, за того и голосуют. У них меньше неофициальной информации, их в соцсетях никто не агитирует, поскольку у них нет доступа к интернету», — говорит член ОНК.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. В Петербурге голосуют за депутатов Госдумы и законодательного собрания, а в двух округах еще и за муниципальных депутатов.