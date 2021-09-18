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Чилийские полицейские готовят служебных собак к военному параду
Общество

Военный парад — традиционное патриотическое событие в Чили, оно является частью празднования Дня независимости республики и проводится уже более века. В масштабном марше принимают участие как военнослужащие и полицейские, так и животные, которые работают в силовых структурах.

Отряд четвероногих новобранцев впервые выйдет на главную площадь столицы  Чили Сантьяго. Кинологи готовят своих подопечных к участию в параде.

«К псам много требований: они должны оставаться со своими проводниками, не отвлекаться на посторонние объекты, других собак, на людей, камеры и шум. Это требует ежедневной практики. Мы тренируем животных и заботимся об их благополучии. Важно, чтобы наши собаки сами хотели участвовать в марше, были счастливы и довольны. Поэтому их необходимо постоянно мотивировать», — заявила капитан полиции Габриэла Берриос.

В «щенячий патруль» входят лабрадоры, ретриверы и немецкие овчарки. Все они прошли подготовку в полицейских кинологических подразделениях и активно помогают правоохранителям сохранять в стране порядок.

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