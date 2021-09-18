Китайский кроссовер Changan Uni-K появится в России до конца 2021 года

Москва, 18 сентября. Сертификация паркетника Changan Uni-K из Китая для российского рынка на завершающей стадии. К концу 2021 года кроссовер появится у дилеров марки в РФ.

Длина модели — 4865 мм, колесная база — 2890 мм. Автомобиль оснащен турбомотором Blue Whale 2.0T нового поколения мощностью 232 лошадиных силы, который сочетается с 8АКПП от фирмы Aisin и системой полного привода.

Стоимость паркетника на домашнем рынке варьируются от 153 900 до 184 900 юаней. В рублевом эквиваленте это порядка 1,74-2,09 млн рублей. В этом году от Changan на российском рынке также должны появиться рестайлинговые кроссоверы CS35 Plus и CS55 Plus.

В период январь-август жители России приобрели 3 186 моделей от китайского производителя — спрос снизился на 16%. Моделями-бестселлерами являются кроссовер Changan CS35 Plus и внедорожник Changan CS75FL.

Дилеры автопроизводителя Nissan в России открыли продажи автомобилей Qashqai и X-Trail в новой специальной версии N-Design.