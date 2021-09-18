Политолог Бурикова: отсутствие серьезных нарушений подтверждает демократичность выборов

Санкт-Петербург, 18 сентября. Отсутствие серьезных нарушений на выборах депутатов Госдумы свидетельствует об их легитимности и демократичности. Об этом заявила политолог Инга Бурикова.

Заведующая лабораторией института политической психологии и прикладных политических исследований Ленинградского государственного университета имени Пушкина Инга Бурикова приняла участие в пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот», во время которой обсуждался ход голосования на выборах депутатов Государственной думы.

Бурикова отметила, что в нынешнем году голосование проходит в спокойном темпе и с хорошей явкой. По ее словам, чем более штатно пройдут выборы, тем будет лучше для всех.

«Если нет проблем, то это очень хорошо. Выборы — легитимны, демократичны», — пояснила эксперт.

По мнению политолога, проведение голосования в течение трех дней, а также отсутствие агрессивной и навязчивой агитации положительно повлияли на явку избирателей.

«Людям дали выдохнуть. Тут была другая агитация, доступная информация. Это положительно сказалось на явке, потому что когда мы давим, человек не хочет идти голосовать», — добавила Бурикова.

Кроме того, политолог назвала неизбежным введение дистанционного электронного голосования в современном цифровом мире, отметив, что данная практика позволяет значительно повысить явку избирателей. При этом многие эксперты признают, что онлайн-голосование является абсолютно прозрачным и делает невозможным подтасовки.

«В целом в логике политического развития весь мир идет к электронному участию в политике. Можно было бы проводить референдумы онлайн», — отметила Бурикова.

Напомним, 17 сентября в России стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Также избирателям предстоит выбрать депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах РФ и руководителей девяти регионов.