Сторонник «Бугалу-бойз» в США получил 50 лет тюрьмы за «угрозы полицейскому»

Нью-Бостон, 18 сентября. Суд округа Боуи, штат Техас, в пятницу вынес обвинительный приговор по делу члена ультраправой военизированной группировки Boogaloo Boys, приговорив его к 50 годам тюремного заключения.

Сообщается, что 38-летний Аарон Калеб Свенсон был признан виновным по трем статьям обвинения, включая попытку убийства, террористическую угрозу на почве ненависти и уклонение от ареста. Таким образом, суд присяжных приговорил Свенсона к 50 годам лишения свободы. Также подсудимому был назначен штраф в размере 30 тыс. долларов.

“A 36-year-old Arkansas man whose Facebook page included “boogaloo” references was arrested on April 11 by police in Texarkana, Texas, on a charge he threatened to ambush and kill a police officer on a Facebook Live video.” https://t.co/rT7SAvi6NI