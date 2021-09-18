Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 20:27
20:26
Наука
Археологи из Марокко определили, когда человек начал носить одежду
20:25
Общество
Главу избирательного участка под Брянском отстранили после сообщения о «вбросе» бюллетеней
20:24
Политика
Франция отозвала послов из США и Австралии: виноваты подлодки
20:24
Шоу-бизнес
Культуролог Пархоменко сравнил роман «Дюна» с экранизацией Дени Вильнева
20:23
Происшествия
Бухгалтер ростовской школы незаконно обогатилась за счет бюджета
20:20
Происшествия
Четыре DDoS-атаки на московскую систему онлайн-голосования произошли во второй день выборов
20:19
Армия
Sohu: хитрый трюк России с корабельными двигателями стал неприятным сюрпризом для Запада
20:18
Весь мир
Libyan Airlines возобновит полеты в Египет
20:15
Шоу-бизнес
Младшая сестра Нюши пожаловалась на проблемы в личной жизни
20:12
Политика
Общественник Холодов сравнил выборы в России и США
Все новости

Сторонник «Бугалу-бойз» в США получил 50 лет тюрьмы за «угрозы полицейскому»
Весь мир
Сторонник «Бугалу-бойз» в США получил 50 лет тюрьмы за «угрозы полицейскому»
Global Look Press  /  Imagespace / Keystone Press Agency

Нью-Бостон, 18 сентября. Суд округа Боуи, штат Техас, в пятницу вынес обвинительный приговор по делу члена ультраправой военизированной группировки Boogaloo Boys, приговорив его к 50 годам тюремного заключения.

Сообщается, что 38-летний Аарон Калеб Свенсон был признан виновным по трем статьям обвинения, включая попытку убийства, террористическую угрозу на почве ненависти и уклонение от ареста. Таким образом, суд присяжных приговорил Свенсона к 50 годам лишения свободы. Также подсудимому был назначен штраф в размере 30 тыс. долларов.

Обвинения против Аарона Свенсона были выдвинуты после того, как в апреле 2020 года во время поездки по улицам Тексарканы, штат Техас, он вел стрим в Facebook, в котором сообщил, что собирается убить полицейского.

Офицер полиции Тексарканы Джонатан Прайс рассказал в ходе слушаний, что он припарковался на улице, когда услышал, как Свенсон сказал, что «нашел свою добычу», и развернул свой автомобиль.

«Я понял, что он говорил обо мне. Я завел машину и поехал. Я не хотел попасть в засаду», — заявил офицер Прайс.

Сам Свенсон заявил, что он хотел быть убитым полицией в апреле 2020 года, когда высказывал свои угрозы и никогда не собирался причинять кому-либо вред, когда вел трансляцию в Facebook.

Криминалист Спенсер Прайс сообщил, что во время задержания в грузовике Свенсона были обнаружены два пистолета, дробовик 12-го калибра, 156 патронов и самодельный меч.

Специальный агент Национальной безопасности Грегори Гарри в ходе суда заявил, что план Свенсона состоял в том, чтобы застрелить полицейского, а затем обезглавить его мечом.

Следствие установило, что Свенсон был связан с движением Boogaloo Boys, ультраправой военизированной группировки. Группа получила известность после столкновений с активистами движений Black lives matter и «Антифа» во время акций протеста, разгоревшихся в ряде городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, а также нескольких убийств сотрудников полиции, которые совершил один из членов организации.

Почему гавайские рубашки стали символом «белого превосходства» в США?
Федеральное агентство новостей  / 

Считается, что Boogaloo Boys является праворадикальной парамилитарной организацией либертарианского толка. Основной целью ее участников является начало второй гражданской войны в США. В то же время различные группы, формально входящие в организацию придерживаются различных взглядов на расовые, религиозные и другие вопросы. Во время протестов, связанных с убийством Джорджа Флойда, часть участников Boogaloo Boys поддержала протестующих, в то время, как большинство членов движения выступали против активистов «Антифа» и BLM. Отличительной особенностью членов Boogaloo Boys стали гавайские рубашки, которые участники группировки носят вместе с армейской амуницией.

Приговор Аарону Свенсону стал одним из многих, которые были вынесены членам ультраправых организаций за последние несколько недель.

На днях к 53-летнему сроку был приговорен лидер ультраправой организации «Белые кролики». В конце августа один из лидеров ультраправого движения Proud Boys был арестован на пять месяцев за сожжение флага BLM. Все это происходит на фоне процесса над участниками штурма здания Капитолия в Вашингтоне, который состоялся 6 января. В рамках  расследования было арестовано более 600 человек, многие из которых получили реальные тюремные сроки.

Все эти процессы проходят под эгидой борьбы с внутренним терроризмом, об опасности которого неоднократно заявлял президент Джо Байден и члены его администрации. По мнению чиновников Белого дома, именно белые консерваторы представляют собой основную опасность для существования американского государства, а потому любые проявления ненависти и нетерпимости со стороны этой части населения, получают резкую и молниеносную оценку со стороны государственных органов, в то время как аналогичные действия представителей левых организаций, включая надругательство над национальным флагом США, угрозы сотрудникам полиции, нападения, уничтожение собственности и прочие преступления, оказываются без должного внимания со стороны правительства.

Расследование штурма Капитолия может привести Демократов к фиаско
Global Look Press  / Joel Marklund / Keystone Press Agency

Эта избирательная правоприменительная практика ведет к росту недовольства не только в среди консерваторов, но и в рядах умеренных демократов, которые выражают все большее неодобрение действий команды Байдена, о чем отчетливо свидетельствуют результаты последнего социологического исследования, проведенного каналом CNN.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Сторонник «Бугалу-бойз» в США получил 50 лет тюрьмы за «угрозы полицейскому»
сша правые
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru