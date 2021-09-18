Сторонник «Бугалу-бойз» в США получил 50 лет тюрьмы за «угрозы полицейскому»

Нью-Бостон, 18 сентября. Суд округа Боуи, штат Техас, в пятницу вынес обвинительный приговор по делу члена ультраправой военизированной группировки Boogaloo Boys, приговорив его к 50 годам тюремного заключения.

Сообщается, что 38-летний Аарон Калеб Свенсон был признан виновным по трем статьям обвинения, включая попытку убийства, террористическую угрозу на почве ненависти и уклонение от ареста. Таким образом, суд присяжных приговорил Свенсона к 50 годам лишения свободы. Также подсудимому был назначен штраф в размере 30 тыс. долларов.

“A 36-year-old Arkansas man whose Facebook page included “boogaloo” references was arrested on April 11 by police in Texarkana, Texas, on a charge he threatened to ambush and kill a police officer on a Facebook Live video.” https://t.co/rT7SAvi6NI — Texas Gun Sense (@txgunsense) May 14, 2020

Обвинения против Аарона Свенсона были выдвинуты после того, как в апреле 2020 года во время поездки по улицам Тексарканы, штат Техас, он вел стрим в Facebook, в котором сообщил, что собирается убить полицейского.

Bowie County Jury finds Boogaloo extremist Aaron Swenson guilty of attempted murder of peace officer, violating Texas Hate Crimes Act - Texarkana Gazette https://t.co/LhyHqAU0Ah — Metal Music Watch (@MetalMusicWatch) September 17, 2021

Офицер полиции Тексарканы Джонатан Прайс рассказал в ходе слушаний, что он припарковался на улице, когда услышал, как Свенсон сказал, что «нашел свою добычу», и развернул свой автомобиль.

«Я понял, что он говорил обо мне. Я завел машину и поехал. Я не хотел попасть в засаду», — заявил офицер Прайс.

Сам Свенсон заявил, что он хотел быть убитым полицией в апреле 2020 года, когда высказывал свои угрозы и никогда не собирался причинять кому-либо вред, когда вел трансляцию в Facebook.

Криминалист Спенсер Прайс сообщил, что во время задержания в грузовике Свенсона были обнаружены два пистолета, дробовик 12-го калибра, 156 патронов и самодельный меч.

Day 1 Testimony: Police here recount night they cornered a suspected Boogaloo Bois loyalist who was was driving around and threatening them | Before chase ended, 27 officers were involved - Texarkana Gazette https://t.co/JxKv5Rn4kx — Heavy Metal (@HeavyMetalWatch) September 16, 2021

Специальный агент Национальной безопасности Грегори Гарри в ходе суда заявил, что план Свенсона состоял в том, чтобы застрелить полицейского, а затем обезглавить его мечом.

Следствие установило, что Свенсон был связан с движением Boogaloo Boys, ультраправой военизированной группировки. Группа получила известность после столкновений с активистами движений Black lives matter и «Антифа» во время акций протеста, разгоревшихся в ряде городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, а также нескольких убийств сотрудников полиции, которые совершил один из членов организации.

Федеральное агентство новостей /

Считается, что Boogaloo Boys является праворадикальной парамилитарной организацией либертарианского толка. Основной целью ее участников является начало второй гражданской войны в США. В то же время различные группы, формально входящие в организацию придерживаются различных взглядов на расовые, религиозные и другие вопросы. Во время протестов, связанных с убийством Джорджа Флойда, часть участников Boogaloo Boys поддержала протестующих, в то время, как большинство членов движения выступали против активистов «Антифа» и BLM. Отличительной особенностью членов Boogaloo Boys стали гавайские рубашки, которые участники группировки носят вместе с армейской амуницией.

Приговор Аарону Свенсону стал одним из многих, которые были вынесены членам ультраправых организаций за последние несколько недель.

На днях к 53-летнему сроку был приговорен лидер ультраправой организации «Белые кролики». В конце августа один из лидеров ультраправого движения Proud Boys был арестован на пять месяцев за сожжение флага BLM. Все это происходит на фоне процесса над участниками штурма здания Капитолия в Вашингтоне, который состоялся 6 января. В рамках расследования было арестовано более 600 человек, многие из которых получили реальные тюремные сроки.

Все эти процессы проходят под эгидой борьбы с внутренним терроризмом, об опасности которого неоднократно заявлял президент Джо Байден и члены его администрации. По мнению чиновников Белого дома, именно белые консерваторы представляют собой основную опасность для существования американского государства, а потому любые проявления ненависти и нетерпимости со стороны этой части населения, получают резкую и молниеносную оценку со стороны государственных органов, в то время как аналогичные действия представителей левых организаций, включая надругательство над национальным флагом США, угрозы сотрудникам полиции, нападения, уничтожение собственности и прочие преступления, оказываются без должного внимания со стороны правительства.

Global Look Press / Joel Marklund / Keystone Press Agency

Эта избирательная правоприменительная практика ведет к росту недовольства не только в среди консерваторов, но и в рядах умеренных демократов, которые выражают все большее неодобрение действий команды Байдена, о чем отчетливо свидетельствуют результаты последнего социологического исследования, проведенного каналом CNN.