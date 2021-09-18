Власти Парагвая изъяли и уничтожили рекордную партию марихуаны

Асунсьон, 18 сентября. Власти Парагвая изъяли и уничтожили 36 тонн каннабиса — самую большую партию за всю историю страны. Об этом сообщает Национальный секретариат по борьбе с наркоторговлей (Senad).

Ya fueron incineradas las 36 toneladas de marihuana. ????



Previamente se realizó el pesaje y análisis primario de campo en presencia de la jueza Rosarito Montanía, el fiscal Arnaldo Arguello, componentes de la FTC y la SENAD. pic.twitter.com/uEHFqJNfkv — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) September 17, 2021

Полиция 16 сентября задержала четырех человек, связанных с преступной схемой контрабанды запрещенных веществ. Благодаря этому на следующий день сотрудникам службы по борьбе с наркоторговлей удалось конфисковать 36 тонн каннабиса в северном департаменте Консепсьон. Перед уничтожением партия была взвешена и подвергнута анализу в присутствии прокурора и работников Senad.

ABC Color | Incineran mayor cargamento de marihuana prensada https://t.co/qQFZpIAGuy vía @ABCDigital — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) September 18, 2021

Судья Росарито Монтания, которой было поручено вести дело, назвала данное изъятие «историческим» и высоко оценила операцию, в результате которой был задержан глава наркокартеля, предположительно, ответственного за контрабанду изъятой партии.

Монтания объяснила, что против арестованных лиц будут выдвинуты обвинения и введены соответствующие меры. В ходе операции задержаны глава наркокартеля и его брат, который работал помощником прокурора в департаменте Консепсьон.

#Reiteramos | Operación Horse



????La @senad_paraguay inició la mayor incineración de drogas en Paraguay. Más de 36 toneladas. Se encuentran en sede de la FTC (Arroyito) la Jueza Rosarito Montanía, el fiscal Arnaldo Arguello, personal de la SENAD y otras instituciones. pic.twitter.com/XreD78ieLu — Radio Nacional AM (@rnpy920am) September 17, 2021

Третьим преступником является еще один бывший сотрудник прокуратуры, исполнявший функции водителя. Четвертый отвечал за логистику при реализации преступней схемы. Власти объявили в розыск еще четырех человек, связанных с наркокартелем.

Прокуратура подчеркнула, что операция была проведена на основе работы служб разведки. По информации Senad, задержанная преступная группировка является одним из крупнейших производителей и поставщиков каннабиса для криминальных организаций в Бразилии.

Бразилия, за которой следуют Аргентина и Чили, являются основными пунктами назначения парагвайской марихуаны.