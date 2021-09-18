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Власти Парагвая изъяли и уничтожили рекордную партию марихуаны
Весь мир
Власти Парагвая изъяли и уничтожили рекордную партию марихуаны
twitter.com  /  Пресс-служба Национального секретариата по борьбе с наркоторговлей Парагвая

Асунсьон, 18 сентября. Власти Парагвая изъяли и уничтожили 36 тонн каннабиса — самую большую партию за всю историю страны. Об этом сообщает Национальный секретариат по борьбе с наркоторговлей (Senad).

Полиция 16 сентября задержала четырех человек, связанных с преступной схемой контрабанды запрещенных веществ. Благодаря этому на следующий день сотрудникам службы по борьбе с наркоторговлей удалось конфисковать 36 тонн каннабиса в северном департаменте Консепсьон. Перед уничтожением партия была взвешена и подвергнута анализу в присутствии прокурора и работников Senad.

Судья Росарито Монтания, которой было поручено вести дело, назвала данное изъятие «историческим» и высоко оценила операцию, в результате которой был задержан глава наркокартеля, предположительно, ответственного за контрабанду изъятой партии.

Монтания объяснила, что против арестованных лиц будут выдвинуты обвинения и введены соответствующие меры. В ходе операции задержаны глава наркокартеля и его брат, который работал помощником прокурора в департаменте Консепсьон.

Третьим преступником является еще один бывший сотрудник прокуратуры, исполнявший функции водителя. Четвертый отвечал за логистику при реализации преступней схемы. Власти объявили в розыск еще четырех человек, связанных с наркокартелем.

Прокуратура подчеркнула, что операция была проведена на основе работы служб разведки. По информации Senad, задержанная преступная группировка является одним из крупнейших производителей и поставщиков каннабиса для криминальных организаций в Бразилии.

Бразилия, за которой следуют Аргентина и Чили, являются основными пунктами назначения парагвайской марихуаны.

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наркоторговля парагвай
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