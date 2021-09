Frontex назвал Ливию главным транзитным пунктом африканских мигрантов

Варшава, 18 сентября. Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) сообщило, что Ливия сохраняет первое место в потоках африканских мигрантов. Более 19 тысяч беженцев использовали страну в качестве транзита в ЕС с начала 2021 года.

Согласно заявлению, опубликованному Frontex 16 сентября, за прошедшие восемь месяцев свыше 103 тысяч мигрантов разными путями въехали в европейские страны. Это на 64% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В ведомстве указали на резкий рост случаев нелегального пересечения границы на центральном средиземноморском маршруте. Им воспользовались около 41 тысячи африканцев.

