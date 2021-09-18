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Frontex назвал Ливию главным транзитным пунктом африканских мигрантов
Весь мир
Frontex назвал Ливию главным транзитным пунктом африканских мигрантов
Федеральное агентство новостей  / 

Варшава, 18 сентября. Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) сообщило, что Ливия сохраняет первое место в потоках африканских мигрантов. Более 19 тысяч беженцев использовали страну в качестве транзита в ЕС с начала 2021 года.

Согласно заявлению, опубликованному Frontex 16 сентября, за прошедшие восемь месяцев свыше 103 тысяч мигрантов разными путями въехали в европейские страны. Это на 64% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В ведомстве указали на резкий рост случаев нелегального пересечения границы на центральном средиземноморском маршруте. Им воспользовались около 41 тысячи африканцев.

Агентство заявило, что Ливия по-прежнему остается страной, через которую прибывает наибольшее число беженцев из Африки. Порядка 19 тысяч оказавшихся в Евросоюзе использовали страну в качестве перевалочного пункта. Далее по количеству перемещенных мигрантов следует Тунис.

Frontex отметил рост египтян среди нелегалов. За 2021 год в Италии зарегистрировали 3379 человек.

Поток через Западную Африку увеличился на 118%. Всего 8562 случая, 67% из них прибыли из стран южнее Сахары. В прошлом месяце по этому маршруту нелегально въехали в Европу 1008 человек.

На днях организация Euro-Mediterranean Human Rights Monitor выразила обеспокоенность в связи с удержанием в Ливии сотни беженцев из Марокко. Нелегалы, пытавшиеся добраться до ЕС, в течение нескольких месяцев находятся в центрах содержания без юридических оснований и в бесчеловечных условиях.

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мигранты ливия ес
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