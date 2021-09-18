Член СПЧ Брод: в Латвии из избирательной системы вычеркнута большая категория людей

Санкт-Петербург, 18 сентября. Избирательную систему в Латвии нельзя назвать полноценной. К такому заключению пришел член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Эксперт выступил в эфире Медиагруппы «Патриот». Журналисты в беседе с экспертом отметили: в Латвии насчитывается порядка 300 тысяч русских, которые лишены избирательного права.

Александр Брод напомнил, что как член СПЧ не раз заявлял: в Прибалтике существует дискриминация русских. Одна из ее форм — отказ в предоставлении гражданства. Как следствие, русскоязычное население не может участвовать в выборах.

«Говорить о том, что система выборов полноценная в Латвии, не приходится, потому что из избирательных процессов вычеркнута большая категория избирателей», — подчеркнул Брод.

Он рассказал, как присутствовал на латвийском референдуме по признанию русского языка государственным. Тогда президент страны проголосовал против. Брод заявил: в России подобную ситуацию представить невозможно.

В этом же эфире эксперт заявил, что СПЧ не зарегистрировал ни одного случая принуждения к голосованию в России. В РФ избиратели участвуют в выборах добровольно.