Поведение Анастасии Волочковой поссорило Гогена Солнцева с пожилой избранницей

Москва, 18 сентября. Экс-участник «Дома-2», шоумен Гоген Солнцев заявил, что окончательно рассорился с 66-летней супругой Екатериной Терешкович из-за скандальной выходки Анастасии Волочковой.

За три года брака Солнцев и Терешкович не раз публично выясняли отношения. Супруги регулярно высказывали претензии друг к другу на популярных ток-шоу. Бывший участник «Дома-2» в интервью жаловался за жену-пенсионерку и обвинял ее в злоупотреблении спиртным. На днях пара объявила о разводе, что немногих удивило — в искренность отношений Солнцева и Терешкович мало кто верил.

Однако поразительной оказалась причина разрыва, которую раскрыл шоумен. По его словам, «последней каплей» стала балерина Анастасия Волочкова, а точнее ее скандальная выходка. Как объяснил Солнцев, он и супруга обсуждали громкую историю со справившей нужду под елочкой артисткой балета. Пожилая женщина накинулась на Волочкову и заявила, что она «сходит с ума». Экс-участник телестройки вступился за танцовщицу, напомнив жене о ее проступках, пишут «Дни.ру».

«Стал показывать ей видеоролики, на которых она пьяная. Катя вышла из себя, накинулась на меня, разбила телефон… После этого уехала в неизвестном направлении», — рассказал «Собеседнику» 40-летний шоумен.

По словам Солнцева, он не собирается больше потакать капризам супруги. Он уверен, что его брак с Терешкович уже не спасти. Всю ответственность за разрыв звезда «Дома-2» переложил на жену, которая, как он отметил, не хочет бороться с зависимостями.

Волочкова, которая невольно стала причиной развода Солнцева и Терешкович, недавно прокомментировала «туалетный» скандал. Балерина опубликовала в соцсети обнаженные снимки и пристыдила людей, которые интересуются ее жизнью.