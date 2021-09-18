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«Результаты удивили»: член ОП РФ Величко рассказала об онлайн-голосовании в Мурманске

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 17:03
Общество
«Результаты удивили»: член ОП РФ Величко рассказала об онлайн-голосовании в Мурманске
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Санкт-Петербург, 18 сентября. Жители Мурманской области весьма позитивно восприняли онлайн-голосование на выборах в Госдуму, заявила член Общественной палаты РФ Юлия Величко.

Выборы депутатов Госдумы стартовали 17 сентября по всей России. Каждый гражданин может отдать свой голос, посетив ближайший избирательный участок до 19 сентября включительно. Однако в некоторых регионах страны было запущено онлайн-голосование, позволяющее сделать выбор на портале ДЭГ. В ходе пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот», которая была посвящена выборам, руководитель центра общественного наблюдения на территории центра ОП Мурманской области Юлия Величко рассказала, как местные жители отнеслись к плебисциту в формате онлайн.

Мурманская область оказалась в списке семи регионов, где было запущено онлайн-голосование. По словам Величко, бытует мнение, что жители северной части России якобы не слишком жалуют различные новшества, однако реальность показала, что это далеко не так. Она подчеркнула, что большое количество избирателей в регионе выбрало онлайн-формат, показав хорошие результаты инициативы.

«Результаты удивили»: член ОП РФ Величко рассказала об онлайн-голосовании в Мурманске
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

«Результаты нас удивили. Более 46 тысяч человек, проживающих в Мурманской области, зарегистрировались дополнительно на то, чтобы проголосовать через Госуслуги. Мы считаем, что это очень хорошая цифра для первого раза для Мурманской области», — сказала общественница.

Ранее представитель ОНФ Валерий Солдунов рассказал о повышенном интересе к голосованию со стороны российской молодежи. По его словам, молодые люди в РФ начинают постепенно «просыпаться», чему способствует осознание своей важности для будущего государства.

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выборы россия мурманская область величко онлайн-голосование
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