Ливия готовится возобновить работу посольства в Сирии

Триполи, 18 сентября. Посольство Ливии в ближайшие дни возобновит работу в Сирии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел переходного Правительства национального единства.

Специалисты уполномоченного комитета при ведомстве завершили необходимую подготовку по активизации дипломатической миссии в Дамаске. Они также будут следить за трудовой деятельностью и размещением делегатов в столице республики.

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш поручила комитету оценить положение посольства Ливии в Сирии и в случае возникновения проблем решить их.

«Переходное правительство стремится открыть свои представительства во всех странах, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности и преодолеть все разногласия в дипломатической работе», — уточнила она.

Специалисты комитета пообещали выполнить возложенные на них задачи. По итогам проверки они представят окончательный доклад министру для принятия соответствующих мер.

В начале сентября Германия открыла посольство в Ливии после семи лет простоя. Торжественную церемонию возглавили премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба и председатель МИД ФРГ Хайко Маас.