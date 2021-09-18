Политолог Курочкин назвал оптимальный возраст для начала политической карьеры

Санкт-Петербург, 18 сентября. О необходимости обновления депутатских корпусов «свежей кровью» политологи и эксперты говорят уже давно: процесс вливания молодежи в политическую жизнь России постепенно набирает обороты. Справляются ли они с непростой задачей политика? В каком возрасте можно начинать штурмовать политический олимп? На эти вопросы ответил доктор политических наук, руководитель отделения Российского общества политологов Ленинградской области, декан факультета политологии СПбГУ Александр Курочкин в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Александра Курочкина, в России достаточно молодой и депутатский корпус, и корпус губернаторов. В некоторых регионах молодые политики хорошо справляются со своими задачами, действуя довольно активно, в то же время разумно. Но эффективность политика и его успех определяет не столько возраст, сколько жизненный опыт.

«Законодательство определяет допустимый возраст для участия в избирательном процессе — как активного, так и пассивного. Но мне кажется, оптимально идти в политику в 27–30 лет, когда уже есть опыт. Пусть не политический, но жизненный, причем такой жизненный опыт, когда человек уже несет ответственность хотя бы за свою семью. В этом случае человек понимает определенные вещи и в этическом, и моральном плане», — пояснил декан факультета политологии СПбГУ.

Как сказал Курочкин, основываясь на данных социологических исследований, потребность в обновлении депутатского корпуса в России огромная. Стране нужны новые, молодые, активные, лица. В ответ на эту потребность они постепенно начинают появляться на российской политической арене, заключил он.