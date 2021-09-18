Какие перспективы ожидают Иран после вступления в ШОС

Иран стал постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующее решение было принято странами — участницами альянса в ходе саммита в Душанбе.

#Iran has been officially admitted as a full member of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) on Friday, according to Iranian Embassy in China on Saturday. So far, Iran has held observer status at the organization. pic.twitter.com/um64MHpUCo — ZouYue (@ZouYueTweets) September 18, 2021

Делегацию Исламской Республики возглавлял президент Эбрахим Раиси. Поездка в Таджикистан стала его первым иностранным визитом после инаугурации 5 августа этого года. В своем выступлении он поблагодарил остальных членов ШОС за принятие Ирана в организацию и отметил, что укрепление многостороннего сотрудничества может значительно повысить роль альянса в мировой экономике.

Раиси назвал проходящий саммит «одной из немногих возможностей для диалога по обеспечению реальной стабильности в регионе» и подчеркнул, что его правительство будет развивать политику добрососедства и активно участвовать в деятельности подобных организаций. Как заявил иранский президент, в мире начинается новая эра.

Iran denounces ‘unilateralism’ as it becomes full SCO member https://t.co/ah4yOt2yam via @AJEnglish — Matthew Curry (@curry_matthew) September 18, 2021

«Гегемония и принципы принятия эгоистичных односторонних решений слабеют. Баланс международных сил склоняется в сторону многополярности и роста влияния независимых государств», — сказал Раиси.

Также он подчеркнул значительный потенциал Ирана в различных сферах, в том числе экономической и энергетической, и назвал Исламскую Республику «связующим звеном между Южной и Северной Евразией».

Тегеран получил статус наблюдателя в ШОС в 2005 году, однако принятие его в члены организации затягивалось из-за периодически менявшихся обстоятельств. В частности, долгое время поддержку по поводу членства Ирана не выражал Китай. Некоторые связывали это с наложенными на Исламскую Республику санкциями Вашингтона и враждой Тегерана с Эр-Риядом, пренебрежение которыми могло ухудшить взаимоотношения Пекина с западными и аравийскими государствами.

Iran SCO membership step toward enhanced ties with neighbors https://t.co/swSLjHz93M — Muhabarishaji News Agency???? (@Muhabarishaji) September 18, 2021

Принятие республики в организацию после частичной нормализации связей с Саудовской Аравией и начала переговоров с США косвенно подтверждает такую точку зрения. Также вступления Тегерана в ШОС ранее не желал Душанбе из-за разных взглядов двух стран на статус «Партии исламского возрождения Таджикистана», признанной в своем государстве террористической организацией.

Возможные выгоды

Тегеран со вступлением в альянс рассчитывает на развитие более тесного экономического сотрудничества с его участниками, в первую очередь — с Пекином и Нью-Дели, что позволит ему снизить пагубное воздействие западных санкций. Раиси в своей речи обратил внимание на эту проблему, призвав ШОС разработать внутренние механизмы для борьбы с подобными ограничениями.

В таком случае Иран сможет обеспечивать потребности членов альянса в горючем, а взаимная поддержка участников организации, включающей почти половину населения планеты, заметно ослабит влияние Запада на экономику Исламской Республики. Также президент прямо заявил, что готов помочь Китаю в реализации проекта «Один пояс и один путь», один из маршрутов которого должен пройти по северной части Ирана.

The SCO won’t provide Iran with the capacity to pursue its Middle Eastern security agenda and concerns, nor will the body serve as an instrument for Iran to escape from regional isolation.Why Is Iran So Keen on Joining the SCO? @Diplomat_APAC https://t.co/E8fdeBgsIx — Pravat Adhikari (@archivedPra_) September 17, 2021

По мнению различных СМИ, членство в Шанхайской организации сотрудничества может оказать на Иран не только положительное, но и негативное влияние. Теперь Исламская Республика имеет возможности для более плотного сотрудничества в области региональной безопасности, в частности по ситуации в Афганистане. Данный вопрос стоит на повестке дня у большинства стран — участниц альянса, так как многие из них опасаются использования экстремистами территории республики в качестве плацдарма.

Например, обеспокоенность региональных игроков вызывают связи террористов «Сети Хаккани», которое частично входит в состав движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ).

Iran’s full membership in the Shanghai Cooperation Organisation may have implications for its regional and trans-regional rivals. Iranian president’s address signaled the country’s motivations for turning into eighth member of SCO. https://t.co/JVy11ffM5Q — Al-Sarira (@SariraAl) September 18, 2021

Негативные перспективы

Аналитики указывают на то, что значительных выгод от членства в ШОС Тегеран не получит из-за ориентированности альянса на сотрудничество в области безопасности. Вдобавок, статус постоянного участника предполагает наложение ряда обязательств.

Иран будет вынужден поддерживать ту или иную сторону при решении спорных вопросов, которые его национальные интересы не затрагивают, но способны повлиять на взаимоотношения с союзниками.

Примером подобной ситуации могут стать территориальные споры между Индией и Китаем. Также не исключено, что вступление Исламской Республики в ШОС, где ключевые роли играют Китай и Россия, вызовет негативную реакцию у аравийских монархий, которые держатся прозападной политики и теперь могут воспринять Тегеран как инструмент влияния Пекина и Москвы на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.