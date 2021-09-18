В МИД РФ назвали болезнью призывы США к бойкоту Олимпиады в Китае

Москва, 18 сентября. Призывы американских политиков бойкотировать Олимпийские игры в Китае в 2022 году являются болезнью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства отметила, что Вашингтон уже не первый раз высказывается в поддержку бойкота против Китая и крупных спортивных мероприятий.

«У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить», — иронизирует Захарова.

Представитель МИД России добавила, что на американский бред не нужно обращать внимание, поскольку такие заявления из США звучат не первый и не последний раз.

Мария Захарова ранее отметила, что США в подходе к международным отношениям застряли во времени холодной войны с СССР. По ее мнению, в методологии и идеологии Вашингтона не произошло кардинальных изменений.