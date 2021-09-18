Миротворцы ООН устроили очередное смертельное ДТП в ЦАР

Банги, 18 сентября. Грузовик многопрофильной комплексной миссии ООН устроил крупное ДТП со смертельным исходом на 17-ом километре от Банги в сторону города Дамара, сообщило полицейское управление префектуры Омбелла-Мпоко.

Как стало известно, водитель крупногабаритного автотранспорта не справился с управлением, переехал женщину и, продолжив движение, протаранил толпу центральноафриканцев. Машина остановилась только после того, как врезалась в жилой дом.

La police centrafricaine rapport sur un accident de route perpétré a 17km de la ville de #Damara, Ombella-Mpoko, impliquant un camion de la mission #MINUSCA. Un mort signalé.#Centrafrique pic.twitter.com/cwJl9Rz63T — Fernand Ngomo (@ngomo_f) September 18, 2021

Пользователи социальных сетей пишут, что не успели жители ЦАР оправиться от целой серии смертельных ДТП, устроенных «голубыми касками», как последние вновь стали причиной гибели местного населения.

Очередная авария вызовет еще большее недовольство центральноафриканцев. На протяжении последних двух месяцев жители нескольких городов организовывают акции протеста, сидячие забастовки и митинги у представительств ООН в республике, блокируют проезд транспортных средств миротворцев.

A 17 km de #Bangui en direction de Damara, un camion de la #MINUSCA a renversé une femme à mort, puis a heurté un groupe de personnes et s'est écrasé dans une maison. Combien de temps les crimes de la #MINUSCA contre les habitants de la #RCA continueront-ils? pic.twitter.com/z4fJew1kWE — Serge Amadou (@serge_amadou) September 18, 2021

Акция получила название «Стоп МИНУСКА» и уже прошла в городах Бриа, Банги, Дамара и Бамбари. Во время подобных манифестаций люди активно демонстрируют международному сообществу недовольство размещением в ЦАР «голубых касок», от которых больше вреда, чем пользы.

Кроме того, миротворцев систематически обвиняют в неэффективности, сотрудничестве с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), а также в изнасилованиях.

Ранее ФАН сообщал, что руководство многопрофильной миссии отозвало 450 членов габонского контингента из-за обвинений в сексуальной эксплуатации и надругательствах. Позже в их отношении завели уголовное дело.