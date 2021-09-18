ФЗНЦ опубликовал результаты исследования Шугалея в Афганистане

На сайте Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) был опубликован отчет, составленный главой организации Максимом Шугалеем по итогам его поездки в Афганистан.

Социолог посетил страну спустя несколько дней после того, как силы движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили власть. В период проведения исследования в Кабуле произошел ряд громких событий: завершилась эвакуация американских военнослужащих, случился теракт в аэропорту, а США нанесли ракетные удары мирным жителям города.

В материалах ФЗНЦ приводится текст бесед Шугалея с простыми афганцами, у которых он пытался узнать, как именно они относятся к происходящему на родине.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Общая оценка

Большинство участников исследования в разговоре с российским социологом отметили, что сейчас ситуация в стране является крайне запутанной — они не знают, чего ждать в будущем.

Мнения афганцев на ситуацию разделились: одни надеются, что обстановка стабилизируется, другие боятся ухудшений.

«Это зависит от политики талибов, их лидеров. Если они будут вести себя хорошо и поддерживать благоприятные отношения с остальным миром, то будущее, возможно, станет лучше», — поделился с социологом своим мнением 50-летний афганец.

Global Look Press / Sanaullah Seaim / XinHua

Впрочем, практически все граждане южноазиатского государства отмечают положительные аспекты перемен: война в Афганистане наконец закончилась и есть шанс, что когда-нибудь жизнь нормализуется. Люди лишь надеются, что страну не втянут в новый конфликт в результате внешнего давления.

«Афганцы уже устали от многих лет войны и хотят по-мирному решать вопросы, а не истекать кровью», — рассказал молодой местный житель.

Влияние США

Граждане Афганистана практически единогласно говорят, что присутствие американцев с 2001 года негативно сказалось на развитии государства.

За два десятилетия военной операции США экономика страны была полностью разрушена. Финансовая помощь со стороны других держав поступала, однако все деньги оседали в карманах коррумпированных чиновников проамериканской администрации. Многие люди находятся на грани голода, и случилось это еще до прихода «Талибана» к власти.

Global Look Press / Ahmad Massoud

«За 20 лет ситуация была такая, что определенным людям государство дало важные проекты и бюджеты. Все деньги были у них в кармане. Фундаментальную работу они не делали для страны. Они украли 90% бюджета, а 10% использовали для проектов. Не было работы и стабильности», — рассказал главе ФЗНЦ один из местных жителей.

В своем отчете Максим Шугалей смог обобщить полученную им информацию и выделить ряд ключевых претензий простых афганцев к Соединенным Штатам:

безопасность снизилась;

возрос уровень коррупции;

долгосрочные проекты не развивались;

все предприятия контролировались американцами;

была создана хрупкая государственная система, легко разрушившаяся с уходом США и НАТО;

страной руководили несостоятельные лидеры, зависящие напрямую от Белого дома;

американцы стимулировали внутренние конфликты между афганцами;

исламской стране навязывались западные ценности, вызывающие негативное отношение местных жителей;

Федеральное агентство новостей / Афганская голубка

Отношение к талибам

Примечательно, что большинство респондентов не ждут от «Талибана» каких-либо репрессий и не тревожатся за свою безопасность. Местные жители отмечают, что талибы в основном являются обычными афганцами, представителями народа этой страны.

По оценке социолога, в среднем исламистское движение поддерживают порядка 20% городских жителей и до 80–90% сельского населения. Такая разница обусловлена тем, что в мегаполисах, как правило, проживают люди с более высоким уровнем образования и достатка. Это обстоятельство влияет на их оценку ситуации и готовность поддерживать строгие требования шариата, продвигаемые талибами. Такие граждане хотят сохранить свой образ жизни и негативно реагируют на стремление ограничивать их свободы.

Global Look Press / Xinhua/ZUMAPRESS.com

Впрочем, Шугалей отметил, что городские жители начали постепенно менять свое мнение о талибах, поскольку видят положительные тенденции: нынешняя политика движения отличается от той, которую они практиковали 20 лет назад. Если новая администрация выполнит свои обещания, данные в период борьбы за власть, в дальнейшем народ полностью примет талибов.

Тем не менее жители Афганистана обеспокоены вопросами внешнеполитических перспектив страны. Есть опасения, что другие государства могут не признать легитимной власть радикального движения и наложить дополнительные санкции.

«Мир не доверяет правительству талибов, они не пользуются поддержкой международного сообщества», — отмечает один из респондентов.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

Все это неминуемо помешает развитию новых связей, а в условиях краха экономики нанесет еще больший ущерб простым людям. Для стабилизации обстановки стране нужны устойчивые торговые отношения с другими державами.

При этом есть мнение, что члены администрации талибов не имеют необходимой квалификации для того, чтобы вывести государство из финансового кризиса.

Global Look Press / Ton Koene/ZUMAPRESS.com

Послание к миру

Исследование ФЗНЦ позволило понять главное: простые афганцы устали от войны, постоянного внешнего давления и экономических проблем. Они хотят жить в мире и развивать страну, находясь в хороших отношениях с другими государствами. При этом они ищут независимости и возможности самостоятельно принимать решения. От международного сообщества они ждут уважения своей культуры, традиций, религии и национальных ценностей.

«Я думаю, мир должен знать, что афганцы могут управлять своей страной. Много раз внешние силы приходили к нам, и результат этого был отрицательным. Нам нужна возможность самим развивать свое государство. Я считаю, афганцы могут победить и идти вперед», — подытожил один из опрошенных местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.