Член СПЧ Брод: Google и Apple не могут оказывать давление на россиян

Санкт-Петербург, 18 сентября. Компании Google и Apple, вероятно, поняли, что не могут давить на российских избирателей. Такое мнение озвучил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы иностранные IT-гиганты удалили противоправный контент, касающийся выборов в России. Журналисты во время эфира Медиагруппы «Патриот» напомнили, что раньше компании игнорировали просьбы Москвы. Они попросили Брода прокомментировать изменения в поведении Google и Apple.

«Может быть, доходит, что невозможно давить на нашего избирателя, каждый делает выбор осознанно», — предположил член СПЧ.

Другие страны пытались создать для своей аудитории образ россиян, которые якобы не могут сами решить, за кого голосовать. Теперь, вероятно, зарубежные государства стали уважать избирателей в РФ, заключил Александр Брод.