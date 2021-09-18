Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 17:26
17:25
Армия
Ветеран Великой Отечественной войны принял участие в думских выборах в Самарской области
17:23
Общество
Петербург попал в список регионов с минимальной явкой на думских выборах
17:23
Общество
ЦИК намерен опровергнуть фейки «Голоса» о выборах при помощи доклада
17:22
Общество
В ЦИК готовы отреагировать на жалобы о работе камер видеонаблюдения на участках
17:14
Весь мир
Власти Парагвая изъяли и уничтожили рекордную партию марихуаны
17:13
Политика
Член ТИК Вячеслав Сатеев назвал развитие электронного голосования будущим выборов в России
17:12
Общество
«Екатеринбургские останки» царской семьи признаны подлинными и ждут одобрения церкви
17:12
Политика
В Петербурге на избирательный участок пришла 100-летняя женщина
17:03
Общество
«Физкульт-привет». Уступки ВАДА, «мертвая рыба» Медведева и лихачество Мазепина
16:59
Политика
Эфир: Как идет избирательный процесс в Петербурге, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
Все новости

Согдиана объяснила, почему скрывала третий брак

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 15:51
Шоу-бизнес
Согдиана объяснила, почему скрывала третий брак
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 18 сентября. Известная певица Согдиана назвала причину, по которой она вышла замуж в третий раз тайно. Артистке больше нравится, когда люди говорят о ее творчестве, а не об отношениях.

Третьим мужем исполнительницы стал мужчина по имени Максим, от которого Согдиана родила сына в 2019 году. Певица предпочла скрыть от поклонников, что снова вступила в брак.

«Я по-тихому вышла замуж. По опыту знаю, что лучше так. Просто не хочется всем об этом рассказывать», — объяснила артистка в эфире программы «Все к лучшему» на «Русском радио».

Как отметила исполнительница, ей не хочется, чтобы поклонники обсуждали ее личную жизнь. По словам Согдианы, сейчас у нее все хорошо, поэтому у знаменитости не возникает желания поменять что-либо в своей жизни.

Певица также поговорила с ведущей Юлией Барановской о молодых исполнителях. Согдиана призналась, что положительно относится к современным звездам шоу-бизнеса и к их деятельности на сцене.

Несмотря на это заявление, певица ранее говорила, что ей не нравится модное веяние в музыке — не попадать в ноты. Согдиана придерживается позиции певицы Ларисы Долиной, у которой случился конфликт с блогером Валей Карнавал из-за разницы взглядов на пение и музыкальную деятельность.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Согдиана объяснила, почему скрывала третий брак
певица знаменитости согдиана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru