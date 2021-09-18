Согдиана объяснила, почему скрывала третий брак

Москва, 18 сентября. Известная певица Согдиана назвала причину, по которой она вышла замуж в третий раз тайно. Артистке больше нравится, когда люди говорят о ее творчестве, а не об отношениях.

Третьим мужем исполнительницы стал мужчина по имени Максим, от которого Согдиана родила сына в 2019 году. Певица предпочла скрыть от поклонников, что снова вступила в брак.

«Я по-тихому вышла замуж. По опыту знаю, что лучше так. Просто не хочется всем об этом рассказывать», — объяснила артистка в эфире программы «Все к лучшему» на «Русском радио».

Как отметила исполнительница, ей не хочется, чтобы поклонники обсуждали ее личную жизнь. По словам Согдианы, сейчас у нее все хорошо, поэтому у знаменитости не возникает желания поменять что-либо в своей жизни.

Певица также поговорила с ведущей Юлией Барановской о молодых исполнителях. Согдиана призналась, что положительно относится к современным звездам шоу-бизнеса и к их деятельности на сцене.

Несмотря на это заявление, певица ранее говорила, что ей не нравится модное веяние в музыке — не попадать в ноты. Согдиана придерживается позиции певицы Ларисы Долиной, у которой случился конфликт с блогером Валей Карнавал из-за разницы взглядов на пение и музыкальную деятельность.