Правозащитник Брод ответил депутатам ЕС на призывы не признавать итоги российских выборов

Санкт-Петербург, 18 сентября. Необходимо увидеть выборы в России своими глазами перед тем, как выносить о них суждения, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.

Недавно депутаты Европарламента одобрили доклад, в котором заранее призвали не признавать думские выборы в России. Общественник Брод в эфире медиацентра «Патриот» прокомментировал заявления представителей ЕС, а также оценил ход голосования.

«Это их выбор, им так комфортнее – создавать имидж России как неполноценной страны», — сказал он.

Прежде чем судить о событии, нужно стать его очевидцем, отметил Брод. По его словам, европейским депутатам следует приехать в Россию и своими глазами увидеть, как проходит выборная кампания. Таким образом уже поступили более 300 политиков и экспертов из США и стран ЕС, пояснил общественник.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Госдума избирается сроком на пять лет по смешанной системе. Кандидатами в депутаты ГД зарегистрированы представители 14 партий.

Ранее итальянские эксперты положительно оценили организацию российских выборов. Они заявили, что никогда не видели в Европе такого высокотехнологичного избирательного процесса.