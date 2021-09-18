Юные наблюдатели: Солдунов опроверг миф об аполитичности молодежи

Санкт-Петербург, 18 сентября. Молодые люди в России проявляют живой интерес к политике и с энтузиазмом работают наблюдателями на выборах. Об этом заявил председатель Всероссийского общества автомобилистов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В последнее время в обществе сложилось мнение, что молодежь склонна к выражению своей точки зрения лишь посредством словесных интернет-баталий либо участия в каких-то провокационных акциях. Однако, по мнению Солдунова, это не так. Все больше молодых людей подходит к вопросу политики осознанно, что и подтвердили нынешние выборы.

«Меня на выборах удивило количество молодых, я бы даже сказал, юных людей в качестве наблюдателей. Процесс, который происходит, небезразличен нашей молодежи. Одно дело, когда они выходят на какие-то непонятные митинги, не разобравшись в ситуации, просто из интереса. Подчеркну, что провоцировать молодых людей на какие-то противоправные действия — безнравственно. И совершенно другое — когда ребята приобщаются к настоящему политическому событию. Когда их кандидаты будут проходить в органы власти, будет совсем другая история», — сказал он.

Как отметил Солдунов, общественная палата сейчас на 20–25% состоит из молодых людей и это правильно, несмотря на то что это серьезный орган, где должны сидеть умудренные опытом общественные деятели. Но молодежи тоже надо учиться. Поэтому, когда молодые люди изнутри видят процессы, происходящие в России, и участвуют в них, страна получает креативно мыслящих людей, двигающих ее вперед.