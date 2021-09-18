«Физкульт-привет». Уступки ВАДА, «мертвая рыба» Медведева и лихачество Мазепина

Все, что вы хотели узнать о спортивных событиях недели, но ленились искать в Интернете — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».

Даниил Медведев выиграл US Open, отобрав у Новака Джоковича «Большой шлем». От бессильной ярости сербский теннисист даже сломал ракетку. А победитель — рухнул замертво, высунув язык. Впрочем, на послематчевой пресс-конференции Даниил объяснил свою необычную реакцию: давний фанат футбольного симулятора FIFA просто повторил любимое движение из видеоигры. Медведев не забыл отвесить комплимент своему именитому сопернику, на который трибуны ответили овациями, а сам Джокович — благодарной улыбкой.

Видимо, поучившись благородству у соотечественника, на этот раз Никита Мазепин первым извинился за очередное столкновение перед Миком Шумахером. Впрочем, сын легендарного гонщика на этот раз и не предъявлял никаких претензий, несмотря на потерю бесценных секунд во время разворота.

Кроме того, на петербургском фестивале единоборств нам удалось поговорить сразу с двумя прославленными российскими спортсменами — Александром Дроздом и Денисом Рехиным. Двукратный чемпион мира по карате считает, что главное в боевых искусствах —уважение, а чемпион мира по боксу ценит превыше всего дисциплину. А трехкратный золотой призер Паралимпиады Андрей Калина поделился с корреспондентом ФАН впечатлениями после Игр и заявил, что считает команду настоящей семьей.

Такая вот победа русского духа со всех сторон! Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».