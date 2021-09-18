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ВСУ усилили систему ПВО на северных границах перед совместными с НАТО учениями

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 15:35
Армия
ВСУ усилили систему ПВО на северных границах перед совместными с НАТО учениями
wikipedia.org  /  Міністерство оборони України / CC BY 4.0

Киев, 18 сентября. Вооруженные силы Украины укрепили систему противовоздушной обороны в рамках подготовки к совместным с НАТО учениями «Объединенные усилия-2021».

Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Украины были передислоцированы к северным границам страны в Черниговской области. Минобороны Украины призвало местных жителей «не препятствовать передислокации войск», а также не раскрывать маршруты их передвижения.

«В рамках проведения стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия-2021» осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы украинского оборонного ведомства.

Стоит отметить, что Черниговская область граничит с Брянской областью России и с Гомельской областью Белоруссии.

Учения «Объединенные усилия-2021» пройдут с 22 по 30 сентября на нескольких украинских военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей. В маневрах примут участие военнослужащие из стран НАТО.

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