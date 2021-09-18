Ученые из Финляндии научились выращивать кофе в лаборатории

Хельсинки, 18 сентября. Группа ученых из Финляндии разработала метод выращивания кофе в лабораторных условиях для защиты окружающей среды.

Ежегодно из-за изменения климата уменьшается площадь лесов, на которых можно выращивать кофе. В связи с этим ученые предложили выращивать его зерна из растительных клеток в лабораторных условиях. По итогам эксперимента они написали статью, которую опубликовали в Fast Company.

Для того чтобы создать зерна кофе в искусственных условиях, исследователи использовали тот же метод, что применяется для производства культивированного мяса. Клетки растения создают в лаборатории, а затем перемещают в специальные биореакторы, в которых уже содержится питательная среда для их роста.

После завершения эксперимента ученые попробовали первый урожай лабораторного кофе. По их словам, запах и вкус получившегося напитка похож на настоящий.

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