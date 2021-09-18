Новая версия кроссоверов Qashqai и X-Trail от Nissan появилась в России

Москва, 18 сентября. Российские дилеры автопроизводителя Nissan начали продажи моделей Qashqai и X-Trail в новой специальной версии N-Design.

Автомобили отличаются темной отделкой экстерьера. Она может сочетаться с любым из доступных цветов кузова, в том числе с коричневым, сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Nissan X-Trail в исполнении N-Design отличается от стандартной затемненной решеткой радиатора, черными литыми дисками оригинального дизайна, черными рейлингами на крыше и накладках на зеркалах цвета «черный металлик». Машина оснащена двигателем на 2,0 или 2,5 литра и полным приводом.

Такой же декор и у модели Nissan Qashqai, но она доступна как с передним, так и с полным приводом. Обе новинки также можно дооснастить телематическим комплексом Nissan Connected Services.

На российском рынке ранее появился обновленный кроссовер Hyundai Creta, кардинально сменивший имидж после критики в адрес производителя.