Певец Валерий Меладзе сомневается, что Моргенштерн «потянет» его в дуэте

Москва, 18 сентября. Известный певец Валерий Меладзе прокомментировал вероятность появления его дуэта с популярным рэпером Алишером Моргенштерном.

Поскольку рэп-исполнитель находится на пике славы, многие звезды хотели бы записать с ним совместный трек. Однако Меладзе не относится к числу этих знаменитостей.

«Думаю, что Моргенштерн меня не потянет», — назвал причину нежелания записывать дуэт с рэпером певец.

Артист отметил в эфире YouTube-канала «Люкс ФМ», что сам не собирается подстраиваться под стиль Моргенштерна и исполнять подобные композиции. При этом о самом рэпере Меладзе отозвался достаточно позитивно, назвав его «прикольным парнем».

Певец считает скандального рэп-исполнителя личностью, поскольку Моргенштерн делает все со смелостью и уверенностью. Как пояснил артист, такая позиция вызывает уважение, пишет «Вечерняя Москва».

В конце лета Моргенштерн в очередной раз удивил публику, устроив необычную свадьбу со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Жених и невеста нарядились в стиле 1990-х и пригласили на праздник цыган, а также стриптизеров. Рэпер признавался, что его супруга является главной в их семье, а сам он может назвать себя подкаблучником.