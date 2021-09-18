Sina: новая российская противоракета стала главным вызовом для США

Пекин, 18 сентября. Успешные испытания новой российской ракеты системы ПРО стали демонстрацией превосходства Москвы над Вашингтоном. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sina.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ осуществили успешный испытательный пуск новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По данным Минобороны РФ, скорость ракеты достигла трех километров в секунду, что является подтверждением характеристик изделия, передает «ПолитРоссия».

Эксперты Sina отмечают, что американцам удалось создать эффективную систему противоракетной обороны, однако Россия не намерена отставать от США. По их мнению, успешный пуск новой российской противоракеты является главным вызовом для Вашингтона.

При этом Россия сохраняет за собой мировое лидерство в сфере гиперзвуковых разработок. Данная технология представляет серьезную опасность для США, поэтому Пентагон пытается укрепить американскую систему противоракетной обороны.

«Россия показала, что способна противостоять высокомерной политике США. У российских военных есть передовые и эффективные ракеты-перехватчики, которые соперничают с американскими возможностям ПРО», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что новейшая российская противоракета не имеет аналогов в мире. Она обладает современной системой обнаружения и способна поражать воздушные и космические цели. После завершения испытаний ракета поступит на вооружение российской армии, передает телеканал «360».