Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 15:55
15:52
Происшествия
В Перми задержан сбежавший из тюменской колонии-поселения заключенный
15:52
Общество
Пожилой избиратель пришел на участок в Кирове в костюме «Сталинского сокола»
15:51
Шоу-бизнес
Согдиана объяснила, почему скрывала третий брак
15:51
Политика
Правозащитник Брод ответил депутатам ЕС на призывы не признавать итоги российских выборов
15:47
Хорошие новости России
Ученые-физики РАН зарегистрировали патент на выращивание наночастиц золота
15:45
Происшествия
В Кузбассе разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю
15:45
Общество
Профессия «биотехнолог»: искусство создавать новые формы жизни
15:44
Весь мир
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в вероломстве
15:41
Происшествия
Мужчина с большим ножом напал на школьников в Батайске
15:39
Общество
Член ОНФ Солдунов объяснил активность молодежи на выборах в Госдуму
Все новости

Sina: новая российская противоракета стала главным вызовом для США
Армия
Sina: новая российская противоракета стала главным вызовом для США
Pr Scr youtube.com

Пекин, 18 сентября. Успешные испытания новой российской ракеты системы ПРО стали демонстрацией превосходства Москвы над Вашингтоном. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sina.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы РФ осуществили успешный испытательный пуск новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По данным Минобороны РФ, скорость ракеты достигла трех километров в секунду, что является подтверждением характеристик изделия, передает «ПолитРоссия».

Эксперты Sina отмечают, что американцам удалось создать эффективную систему противоракетной обороны, однако Россия не намерена отставать от США. По их мнению, успешный пуск новой российской противоракеты является главным вызовом для Вашингтона.

При этом Россия сохраняет за собой мировое лидерство в сфере гиперзвуковых разработок. Данная технология представляет серьезную опасность для США, поэтому Пентагон пытается укрепить американскую систему противоракетной обороны.

«Россия показала, что способна противостоять высокомерной политике США. У российских военных есть передовые и эффективные ракеты-перехватчики, которые соперничают с американскими возможностям ПРО», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что новейшая российская противоракета не имеет аналогов в мире. Она обладает современной системой обнаружения и способна поражать воздушные и космические цели. После завершения испытаний ракета поступит на вооружение российской армии, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Sina: новая российская противоракета стала главным вызовом для США
россия сша противоракета
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru