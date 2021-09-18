Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 15:55
15:52
Происшествия
В Перми задержан сбежавший из тюменской колонии-поселения заключенный
15:52
Общество
Пожилой избиратель пришел на участок в Кирове в костюме «Сталинского сокола»
15:51
Шоу-бизнес
Согдиана объяснила, почему скрывала третий брак
15:51
Политика
Правозащитник Брод ответил депутатам ЕС на призывы не признавать итоги российских выборов
15:47
Хорошие новости России
Ученые-физики РАН зарегистрировали патент на выращивание наночастиц золота
15:45
Происшествия
В Кузбассе разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю
15:45
Общество
Профессия «биотехнолог»: искусство создавать новые формы жизни
15:44
Весь мир
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в вероломстве
15:41
Происшествия
Мужчина с большим ножом напал на школьников в Батайске
15:39
Общество
Член ОНФ Солдунов объяснил активность молодежи на выборах в Госдуму
Все новости

Командующий ВС Латвии призвал ЕС не расслабляться после окончания учений «Запад-2021»
Армия
Командующий ВС Латвии призвал ЕС не расслабляться после окончания учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Рига, 18 сентября. Евросоюз не должен расслабляться после окончания российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калныньш.

По его словам, сотрудничество Вооруженных сил России и Белоруссии свидетельствует о том, что в будущем Москва «намерена интегрировать белорусскую армию в российскую систему обороны».

«Нам и другим восточноевропейским странам не стоит расслабляться. Мы не собираемся снижать боеготовность наших войск. Мы продолжим отслеживать обстановку», — заявил Калныньш.

Жители Латвии бурно отреагировали на заявление командующего, напомнив о недавнем инциденте, который произошел в ходе учений НАТО Namejs-2021 на латвийской территории. Один из этапов маневров прошел в Риге. Солдаты НАТО штурмовали здание и вели перестрелку холостыми патронами в центре латвийской столицы прямо на глазах у прохожих. При этом горожан не предупредили об учениях, а министерство обороны призвало население «сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к данной ситуации». Местные жители раскритиковали военных за подобные маневры, а также потребовали отправить Калныньша в отставку.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Командующий ВС Латвии призвал ЕС не расслабляться после окончания учений «Запад-2021»
Латвия россия учения запад-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru