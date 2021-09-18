Командующий ВС Латвии призвал ЕС не расслабляться после окончания учений «Запад-2021»

Рига, 18 сентября. Евросоюз не должен расслабляться после окончания российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калныньш.

По его словам, сотрудничество Вооруженных сил России и Белоруссии свидетельствует о том, что в будущем Москва «намерена интегрировать белорусскую армию в российскую систему обороны».

«Нам и другим восточноевропейским странам не стоит расслабляться. Мы не собираемся снижать боеготовность наших войск. Мы продолжим отслеживать обстановку», — заявил Калныньш.

Жители Латвии бурно отреагировали на заявление командующего, напомнив о недавнем инциденте, который произошел в ходе учений НАТО Namejs-2021 на латвийской территории. Один из этапов маневров прошел в Риге. Солдаты НАТО штурмовали здание и вели перестрелку холостыми патронами в центре латвийской столицы прямо на глазах у прохожих. При этом горожан не предупредили об учениях, а министерство обороны призвало население «сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к данной ситуации». Местные жители раскритиковали военных за подобные маневры, а также потребовали отправить Калныньша в отставку.