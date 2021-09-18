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Эксперт Землянский: химпром Украины не сможет конкурировать даже с молдавским

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 15:01
Экономика
Эксперт Землянский: химпром Украины не сможет конкурировать даже с молдавским
wikipedia.org  /  CC0

Киев, 18 сентября. Высокие цены на природный газ «убивают» украинскую химическую промышленность, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

По словам специалиста, химпром Украины теряет конкурентоспособность даже по сравнению с соседними Белоруссией и Молдавией. В текущем году закупочная цена газа у Молдавии на уровне 148 долларов за тысячу кубометров, а его стоимость для непосредственно потребителей — 4298 леев, это 247 долларов.

«Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской – прим. ФАН)», — пояснил Землянский в эфире «CapitalTV».

Эксперт задался вопросом, как химическая промышленность на Украине сможет конкурировать с белорусской. Дело в том, что в следующем году республика будет получать российский газ по цене 128 долларов за тысячу кубометров.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко ранее призвал политиков перестать пытаться противодействовать проекту «Северный поток — 2».

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украина газ химпром
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