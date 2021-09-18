Создатель памятника подвигу врачей в борьбе COVID-19 раскрыл глубинный смысл монумента

17 сентября у здания Музея истории медицины Сеченовского университета в Москве торжественно открыли памятник, посвященный подвигу врачей в борьбе с коронавирусом.

Церемонию посетил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что московская система здравоохранения в течение многих месяцев работает в мобилизационном режиме. Автор идеи, народный художник России Салават Щербаков рассказал о скрытом символизме каменных очертаний.

«Работали над ним в самый разгар пандемии, когда все были очень напуганы, и было до конца не ясно, что вообще происходит, потому что <...> огромная беда пришла. И вместе с врачами, специалистами мы стали осмысливать, что это беда всего земного шара, и врачи как стена встали, загородили от этой опасности человечество. Красный крест сверху — символ медицины, который своим лучом тоже заслоняет. На тыльной стороне изображены скорая помощь и здания клиник. Здесь и женщины, и медсестры, и красная зона», — пояснил Щербаков.

Кроме того в открытии памятника приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко. Они выразили благодарности врачам, волонтерам, всем людям, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в России с начала пандемии COVID-19 заболело более семи миллионов человек. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, почти 115 тысяч врачей в мире скончались во время борьбы с пандемией COVID-19.