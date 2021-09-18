Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 15:55
15:52
Происшествия
В Перми задержан сбежавший из тюменской колонии-поселения заключенный
15:52
Общество
Пожилой избиратель пришел на участок в Кирове в костюме «Сталинского сокола»
15:51
Шоу-бизнес
Согдиана объяснила, почему скрывала третий брак
15:51
Политика
Правозащитник Брод ответил депутатам ЕС на призывы не признавать итоги российских выборов
15:47
Хорошие новости России
Ученые-физики РАН зарегистрировали патент на выращивание наночастиц золота
15:45
Происшествия
В Кузбассе разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю
15:45
Общество
Профессия «биотехнолог»: искусство создавать новые формы жизни
15:44
Весь мир
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в вероломстве
15:41
Происшествия
Мужчина с большим ножом напал на школьников в Батайске
15:39
Общество
Член ОНФ Солдунов объяснил активность молодежи на выборах в Госдуму
Все новости

Создатель памятника подвигу врачей в борьбе COVID-19 раскрыл глубинный смысл монумента

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 15:33
Общество

17 сентября у здания Музея истории медицины Сеченовского университета в Москве торжественно открыли памятник, посвященный подвигу врачей в борьбе с коронавирусом.

Церемонию посетил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что московская система здравоохранения в течение многих месяцев работает в мобилизационном режиме. Автор идеи, народный художник России Салават Щербаков рассказал о скрытом символизме каменных очертаний.

«Работали над ним в самый разгар пандемии, когда все были очень напуганы, и было до конца не ясно, что вообще происходит, потому что <...> огромная беда пришла. И вместе с врачами, специалистами мы стали осмысливать, что это беда всего земного шара, и врачи как стена встали, загородили от этой опасности человечество. Красный крест сверху — символ медицины, который своим лучом тоже заслоняет. На тыльной стороне изображены скорая помощь и здания клиник. Здесь и женщины, и медсестры, и красная зона», — пояснил Щербаков.

Кроме того в открытии памятника приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко. Они выразили благодарности врачам, волонтерам, всем людям, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, в России с начала пандемии COVID-19 заболело более семи миллионов человек. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, почти 115 тысяч врачей в мире скончались во время борьбы с пандемией COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Создатель памятника подвигу врачей в борьбе COVID-19 раскрыл глубинный смысл монумента
памятник медицина искусство пандемия салават щербаков коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru