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Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в вероломстве
Весь мир
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в вероломстве
Global Look Press  /  Luis Barron / Keystone Press Agency

Каракас, 18 сентября. Правительство Венесуэлы категорически осудило намерение сил оппозиции не затрагивать вопросы, связанные с возвращением наследия, ресурсов и активов, принадлежащих государству. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в официальном заявлении.

«Боливарианская Республика Венесуэла категорически осуждает попытку представителей оппозиции, участвующих в круглом столе для диалога и переговоров, и их иностранных спонсоров саботировать, изменить или избежать обязательств, закрепленных в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 14 августа в Мехико», — заявляется в документе, опубликованном главой делегации от официального правительства.

Хорхе Родригес подчеркнул, что «в связи с серьезным нарушением подписанных в Мексике соглашений о восстановлении активов власти столкнулись с явным хищением имущества, которое принадлежит лишь венесуэльскому народу».

Глава Национальной ассамблеи также отметил, что «эти грубые нарушения отражают не только безответственность оппозиционеров, участвующих в переговорах в Мехико, но и реальную угрозу, которая висит над наследием, ресурсами и активами Венесуэлы».

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.

С 3 по 6 сентября состоялся второй этап переговоров, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся экономики, борьбы с пандемией и отмены санкций. Стороны условились начать новый раунд 24 сентября.

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