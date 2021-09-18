Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в вероломстве

Каракас, 18 сентября. Правительство Венесуэлы категорически осудило намерение сил оппозиции не затрагивать вопросы, связанные с возвращением наследия, ресурсов и активов, принадлежащих государству. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в официальном заявлении.

«Боливарианская Республика Венесуэла категорически осуждает попытку представителей оппозиции, участвующих в круглом столе для диалога и переговоров, и их иностранных спонсоров саботировать, изменить или избежать обязательств, закрепленных в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 14 августа в Мехико», — заявляется в документе, опубликованном главой делегации от официального правительства.

Хорхе Родригес подчеркнул, что «в связи с серьезным нарушением подписанных в Мексике соглашений о восстановлении активов власти столкнулись с явным хищением имущества, которое принадлежит лишь венесуэльскому народу».

Frente a la grave violación a los acuerdos firmados en México sobre la recuperación de nuestros activos: estamos en presencia de un robo flagrante de bienes que sólo pertenecen a las venezolanas y los venezolanos pic.twitter.com/yZczfUKnD1 — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 17, 2021

Глава Национальной ассамблеи также отметил, что «эти грубые нарушения отражают не только безответственность оппозиционеров, участвующих в переговорах в Мехико, но и реальную угрозу, которая висит над наследием, ресурсами и активами Венесуэлы».

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам. Президент Николас Мадуро назвал диалог «большой победой» для страны.

Por la patria ???????? lo que sea, desde México ???????? con mucho amor a nuestro pueblo trabajador, nos mantenemos firmes y legales, junto a @NicolasMaduro

decimos: #LoVolvimosALograrEnMexico pic.twitter.com/F7HcSGv58m — Diva Guzmán (@d_guzmanl) September 7, 2021

С 3 по 6 сентября состоялся второй этап переговоров, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся экономики, борьбы с пандемией и отмены санкций. Стороны условились начать новый раунд 24 сентября.