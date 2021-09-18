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Несколько российских министров и вице-премьеров проголосовали во второй день выборов

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 14:55
Политика
Несколько российских министров и вице-премьеров проголосовали во второй день выборов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 сентября. Российские министры и вице-премьеры продолжают участвовать в выборах. Во второй день голосования еще несколько представителей правительства изъявили свою волю.

Они голосуют как онлайн, так и на избирательных участках. Дистанционный формат предпочли вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак. Также онлайн отдали голоса министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

На избирательные участки 18 сентября пришли руководитель министерства иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр спорта Виталий Савельев. В этот же день пункт голосования посетила глава ЦИК Элла Памфилова.

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выборы министр голосования
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