Несколько российских министров и вице-премьеров проголосовали во второй день выборов

Москва, 18 сентября. Российские министры и вице-премьеры продолжают участвовать в выборах. Во второй день голосования еще несколько представителей правительства изъявили свою волю.

Они голосуют как онлайн, так и на избирательных участках. Дистанционный формат предпочли вице-премьеры Алексей Оверчук и Александр Новак. Также онлайн отдали голоса министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

На избирательные участки 18 сентября пришли руководитель министерства иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр спорта Виталий Савельев. В этот же день пункт голосования посетила глава ЦИК Элла Памфилова.