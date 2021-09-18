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Экипаж «Союза МС-19» с Пересильд и Шипенко прибыл на Байконур

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 14:45
Технологии
Экипаж «Союза МС-19» с Пересильд и Шипенко прибыл на Байконур
energia.ru  /  Пресс-Центр РКК Энергия

Байконур, 18 сентября. Основной экипаж корабля «Союз МС-19», в который входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, прибыл на космодром Байконур.

Также на космодром прибыли члены дублирующего экипажа, в состав которого входят космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

«В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на Международную космическую станцию. Спустя несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки», — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. Российские кинематографисты являются участниками совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White, в рамках которого будет снят художественный фильм на борту МКС. Это первый в мировой истории фильм, который снимут в космосе.

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россия мкс роскосмос
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