Экипаж «Союза МС-19» с Пересильд и Шипенко прибыл на Байконур

Байконур, 18 сентября. Основной экипаж корабля «Союз МС-19», в который входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, прибыл на космодром Байконур.

Также на космодром прибыли члены дублирующего экипажа, в состав которого входят космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

«В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей 66-й экспедиции на Международную космическую станцию. Спустя несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки», — сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. Российские кинематографисты являются участниками совместного проекта «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White, в рамках которого будет снят художественный фильм на борту МКС. Это первый в мировой истории фильм, который снимут в космосе.