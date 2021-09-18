Три причины, по которым нужно спать голым

Москва, 18 сентября. Ученые знают, что нужно, чтобы человек стал счастливее и здоровее. Сейчас речь пойдет о комфортном сне. Журнал Maxim публикует разъяснение, почему нужно спать голым. На это есть три основные причины.

Одним из самых важных условий для комфортного сна является идеальная температура. Очевидно, что если вы спите нагишом, то температура заметно ниже, чем когда вы укутаны в теплую пижаму и обнимаете плюшевого медведя. Прохлада в комнате подразумевает глубокий и приятный сон. Вам не будут сниться кошмары. Ведь ужасные монстры появляются в ваших снах, только если вы уснете в духоте.

2. Кожа будет дышать

Если летом кожа имеет шанс соприкоснуться с воздухом, то в холодное время года дела обстоят намного хуже. Мы постоянно ходим в одежде как на работе, так и дома. Сон нагишом позволяет коже подышать, особенно в интимных местах. Ненужные бактерии в этих зонах также не будут размножаться.

3. Выработка окситоцина

Окситоцин — один из гормонов, отвечающих за хорошее настроение. Он вырабатывается в моменты, когда вы, например, дотрагиваетесь до кожи девушки или парня, которые вам нравятся. Поэтому все, что требуется — уговорить ее или его спать обнаженными вместе. За норму окситоцина можете не переживать.

Как видите, от засыпания голышом сплошные плюсы. Задумайтесь, зачем вам вообще пижама и нижнее белье?

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