Профессия «биотехнолог» зачастую окутана завесой тайны. Шутка ли, в руках у этих специалистов в буквальном смысле зарождаются совершенно новые формы жизни. Генная инженерия смело заявила о своих открытиях, предъявив человечеству знаменитую овечку Долли и даже ее потомков. А вскоре планируется и воспроизведение вымерших на сегодняшний день животных и растений. ФАН предлагает немного погрузиться в загадочную атмосферу биотехнологий и посмотреть, чем живут эти специалисты.

Федеральное агентство новостей /

Что делает биотехнолог?

Человечество издавна использует возможности живых организмов менять свои свойства и качества. Такие продукты, как пиво, хлеб, вино, получились в результате брожения. А брожение — самый настоящий биотехнологический процесс. Но лишь с развитием точных приборов и научных лабораторных наблюдений появлению этих продуктов было дано научное объяснение. Сам термин «биотехнология» был предложен венгерским инженером Карлом Эреки в 1917 году. Это наука на стыке биологических, химических и технических знаний. Она затрагивает такие области, как химия, микробиология, генетика, клеточная биология, эмбриология и, конечно, производство сверхточных приборов. Главная цель биотехнологов — создание новых видов растений, в том числе сельскохозяйственных, устойчивых к различным погодным катаклизмам, выведение новых пород животных, производство новых лекарственных препаратов, витаминов.

Очень близкое по смыслу понятие к биотехнологии — биоинженерия. Если первое — это общее название направления деятельности, то второе — более узкая специализация. Биоинженер работает с ДНК, РНК, меняя различные свойства живых организмов.

Профессиональные обязанности биотехнолога

Специалист-биотехнолог должен быть готов к следующим видам деятельности:

разработка состава новых продуктов и описание технологии реализации;

участие в испытании новых методов, препаратов и лабораторного оборудования;

структурирование работы, ведение подробных отчетов о проведенных опытах и проектах, формирование документации;

разработка технико-экономических показателей препаратов;

контроль всех этапов технологических операций;

активное участие в обмене международным опытом с коллегами;

постоянное повышение квалификации — как собственной, так и всей проектной группы.

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Где работают специалисты-биотехнологи и сколько они зарабатывают?

Карьера биотехнолога начинается чаще всего в лаборатории. Именно там он приобретает первые необходимые навыки, тестирует различные приборы, ведет записи наблюдений. Биотехнологи могут найти применение своим профессиональным способностям в медицинских организациях, научно-исследовательских институтах, сельскохозяйственных производствах, пищевой промышленности и фармацевтике, могут работать в исследовательских группах, занимающихся гибридизацией, генной инженерией, бионикой, биофармакологией. Отдельно стоит отметить преподавательскую деятельность в профильных институтах и колледжах, где также может успешно трудиться биотехнолог. Отвечая на вопрос, сколько зарабатывает этот специалист, можно сказать, что зарплата напрямую зависит от спектра его профессиональных обязанностей, опыта и квалификации, а также зачастую от степени значимости проектов, в которых задействован биотехнолог. Так или иначе, доход начинающего профессионала, как правило, составляет не ниже 25 тысяч рублей, а специалист со стажем может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч и выше.

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О чем нужно знать при выборе профессии «биотехнолог»

Плюсы профессии

Очень большой потенциал роста как самой области, так и сотрудников, занятых в той или иной разработке: если расчет оправдался, то специалисты обеспечены работой и получают заказы на много лет вперед.

Перспективность. Сегодня сложно даже представить, насколько высоким будет проникновение биотехнологических знаний в нашу жизнь. Уже сейчас ведутся жаркие споры по поводу генно-модифицированных продуктов.

Престижность. Профессия требует очень высокой степени профессионализма, качественной подготовки, эрудиции в смежных областях. Все это окупается сторицей в больших проектах, в некоторых из которых заказчиком выступает само государство.

Минусы профессии «биотехнолог»

Высокая зависимость от финансирования проекта: поскольку работа ведется с применением довольно дорогого оборудования, стартовые условия зависят от количества вложенных средств, при этом точно подсчитать время окупаемости крайне сложно.

Отложенный результат: многие проекты-разработки длятся годами.

Часто непредсказуемый результат кропотливой работы: нет никакой гарантии, что итог будет именно таким, каким он предполагался на старте проекта.

На производстве труд технолога оплачивается не слишком высоко.

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Где и сколько лет учиться на биотехнолога?

Будущему специалисту необходимо получить образование в профильном вузе либо выбрать направление «биотехнология» в биологическом, химическом или аграрном университете. Ответ на вопрос, какие предметы сдавать, нужно знать заранее, чтобы иметь достаточно времени на подготовку к ЕГЭ. Как правило, для поступления в вузы по данном профилю требуются математика, русский язык, биология и химия, а также дополнительные вступительные испытания по биологии. Студент получает степень бакалавра после четырех лет обучения и магистра после дополнительных двух лет.