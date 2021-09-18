Более 76% россиян, зарегистрированных в ДЭГ, уже проголосовали

Москва, 18 сентября. Жители шести регионов РФ активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании. По состоянию на 13:00 во второй день выборов явка по ДЭГ на выборах составила более 76%.

Минцифры провело анализ в Севастополе, Ростовской, Мурманской, Ярославской, Курской и Нижегородской областях, где доступно дистанционное голосование. Услугой могут воспользоваться и жители Москвы, в столице подсчет ведется отдельно.

Еще до обеда 18 сентября в онлайн-голосовании приняли участие 76% человек, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, сообщили ТАСС в Минцифры.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Избиратели голосуют за новый созыв Госдумы. Дистанционно свой голос отдал и президент РФ Владимир Путин.